L’esuberante e bellissima Francesca Cipriani riesce sempre a lasciare i fan senza parole, come accaduto nelle ultime ore, quando ha fatto un annuncio direttamente da una clinica.

Bellissima ed esuberante, Francesca Cipriani riesce sempre a lasciare i fan senza parole: come è accaduto anche in queste ore, quando ha fatto un annuncio mentre si trovava in clinica. La bella showgirl, originaria di Popoli, si è fatta conoscere dal pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello ed è poi diventata un volto noto e ricorrente della televisione italiana. Simpatica, allegra, spontanea, Francesca Cipriani ha sempre dimostrato una grande sensibilità e un carattere vivace e solare. Qualche tempo fa, ricordiamo, ha subito un’operazione e, in questi giorni, pare sia tornata in clinica. Lo ha spiegato lei stessa ai fan attraverso le storie postate tramite il suo profilo Instagram, vediamo i dettagli.

Francesca Cipriani in clinica: la rassicurazione per i fan

A riportare la notizia è stato anche TGCOM24. Francesca Cipriani, che possiamo spesso ammirare come ospite nel salotto della celebre Barbara D’Urso, ha postato una serie di storie per dare l’annuncio ai fan. Ha scelto, infatti, di condividere con i suoi follower quello che considera il “suo regalo di Natale”. A quanto pare, la bella showgirl ha deciso di sottoporsi ad alcuni interventi di bellezza. Il primo, sarebbe il “needling corporeo”, ovvero una tecnica che serve ad eliminare gli inestetismi della pelle. Il secondo, invece, pare sia stata una liposuzione. Tramite le storie condivise su Instagram, Francesca Cipriani ha tenuto i fan aggiornati in merito alle sue condizioni. Li ha rassicurati di stare bene e ha anche immortalato il momento del ritorno a casa.

Non ci resta che aspettare per scoprire se la bella showgirl sarà soddisfatta dei risultati ottenuti. E voi, cosa ne pensate di questo “regalo di Natale” di Francesca Cipriani?