GF Vip, incredibile indiscrezione: spunta il nome del bellissimo e talentuoso Francesco Monte e lui non nega, ecco tutti i dettagli della straordinaria notizia.

Indiscrezione clamorosa sul GF Vip che arriva direttamente da lui, spunta il nome del talentuoso Francesco Monte e lui ammette: “Non scarterei l’ipotesi”. Un retroscena davvero clamoroso che, sebbene non sia ancora stato confermato o smentito, ha già mandato in visibilio i fan. Solo qualche settimana fa il suo nome aveva fatto capolino tra quelli dei possibili concorrenti di un amatissimo reality e, in queste ore, sta rimbalzando ovunque una nuova incredibile possibilità. Il celebre artista, che ricordiamo aver dimostrato tutto il suo talento musicale con la partecipazione all’amatissimo “Tale e Quale Show“, ha rivelato la cosa in diretta. Siete curiosi? Sveliamo insieme ogni dettaglio in merito.

Francesco Monte al GF Vip?

Come riportato da Fanpage, l’affascinante Francesco Monte è intervenuto nel corso del format Casa Chi e con molta gentilezza ha risposto a diverse domande. Ricordiamo che nella casa del GF Vip si trova in questo momento, nelle vesti di concorrente, Giulia Salemi. La giovane influencer e Francesco Monte hanno avuto una storia nata proprio nel corso del Grande Fratello Vip 3 a cui entrambi hanno partecipato. Durante la diretta di Casa Chi, al giovane artista è stato chiesto se fosse disposto ad entrare nella casa insieme ad altri cantanti per la notte di Capodanno. Quest’anno, infatti, per la prima volta in assoluto, il GF Vip sarà in diretta la proprio la sera di Capodanno. Francesco Monte ha risposto con grande sincerità che, in questo momento, si sta dedicando alla musica, sua grande passione. Per questo motivo “Non scarterei l’idea“, poiché: “Lì mostrerei la mia voce e la mia musica”.

Di certo, Alfonso Signorini avrà in serbo per il pubblico una notte indimenticabile: non ci resta che aspettare per scoprire se anche Francesco Monte ne farà parte.