GF Vip, Pierpaolo si lascia andare: “Non riesco ad andare avanti”, il lungo sfogo dell’ex velino.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un enorme successo, un’edizione che si appresta ad essere sicuramente una delle più seguite. Condotto dal bravissimo Alfonso Signorini, affiancato da due opinionisti di eccezione Pupo ed Antonella Elia, non manca di colpi di scena. I concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia animano continuamente l’atmosfera, rendendola avvincente ed esilarante. Ogni diretta è toccata da inaspettate rivelazioni, incontri emozionanti, e non possono certamente mancare gli scontri. In quest’edizione abbiamo vissuto a pieno l’amicizia speciale nata tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. L’uomo, fin dall’inizio, si è mostrato decisamente preso dalla conduttrice, tanto da manifestare più volte le sue intenzioni. Purtroppo, dopo un lungo percorso, non è nato tra i due l’amore esplosivo che tutti i fan dell’amatissima coppia speravano. La Gregoraci, sappiamo, che dopo l’annuncio del prolungamento del reality fino ad inizio febbraio, ha deciso di lasciare il gioco. A questo punto, l’ex velino ha prontamente iniziato a viversi a pieno la vita all’interno della casa. Da pochissimo, Pierpaolo ha avuto un lungo sfogo con i suoi coinquilini, in particolare con Andrea e Malgioglio: “Non riesco ad andare avanti…”.

GF Vip, Pierpaolo Petrelli si sfoga: “Non riesco ad andare avanti..”

Un’edizione ricca di colpi di scena questa del Grande Fratello Vip, che continua a riscuotere un forte apprezzamento da parte del pubblico. I protagonisti in casa, con le loro personalità schiette e spontanee, sono in grado, ogni giorno, di abbracciare l’attenzione dei telespettatori. Tra momenti emozionanti, scontri avvincenti e confessioni sbalorditive, i concorrenti sanno come animare l’atmosfera. Proprio da pochissimo, è arrivato un lungo sfogo da parte di Pierpaolo, che si è lasciato andare con Andrea e Malgioglio. L’ex velino si è aperto e ha raccontato il suo rapporto con le donne. “Con Elisabetta ho provato delle cose che si provano all’inizio, e al di fuori mi è capitato questo, quando però ho iniziato ad avere un rapporto un po’ più intenso, mi blocco, non riesco ad andare avanti…”, ha confessato Pierpaolo. I due concorrenti hanno cercato di confortarlo, sostenendo che il blocco è dovuto al non aver ancora trovato la persona giusta.

Anzi, più volte, sia Andrea che Malgioglio, hanno cercato di far capire a Petrelli che proprio con Elisabetta questo blocco non c’è stato, dato che la conduttrice non si è mai mostrata propensa ad iniziare un rapporto. Questo lo sfogo dell’uomo che ha cercato di liberarsi dai pensieri che lo affollavano.

