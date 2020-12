GF Vip, chi è Cecilia Capriotti: età, lavoro e vita privata della nuova concorrente del reality.

Dopo aver annunciato il prolungamento del reality, Il Grande Fratello Vip è pronto ad aprire le porte a nuovi concorrenti, dopo l’entrata venerdì scorso di Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Questa volta, sul profilo instagram del programma è stata svelata l’identità dei due nuovi ingressi, stiamo parlando proprio di loro, Carlotta Dell’Isola e Cecilia Capriotti. Scopriamo insieme chi è Cecilia, la sua età, il lavoro, la sua lunga carriera alle spalle e la vita privata della nuova coinquilina.

GF Vip, Cecilia Capriotti: età e lavoro

A quanto pare, venerdì 18 dicembre, al Grande Fratello Vip ci saranno nuovi esilaranti ingressi. E’ già stato rivelato il nome di una nuova concorrente, stiamo parlando di Cecilia Capriotti. Quest’ultima è una donna bellissima e fascinosa, com’è possibile vedere dalle sue foto. Nata il 27 febbraio del 1976 ad Ascoli Piceno, fin da bambina ha una grande passione per la recitazione, che cerca così di alimentare riuscendo ad arrivare in seguito al suo obiettivo. La Capriotti debutta nel mondo dello spettacolo nel 2000, anno in cui partecipa al famoso concorso di bellezza Miss Italia. Proprio qui viene notata da Lele Mora, che riesce ad indirizzarla nell’ambito giusto. Inizia a lavorare come valletta nel programma sportivo di Rai 2 “Dubbling“, mentre l’anno successivo diventa inviata del programma trasmesso su Rai1 “La vita in diretta”. Non solo, la bellissima showgirl è arrivata addirittura al cinema, infatti, ha vestito i panni di Eva nel celebre film di Vincenzo Salemme “No problem“.

Il suo successo non si arresta certamente qui, Cecilia Capriotti partecipa a due importanti trasmissioni, Ballando con le stelle, insieme all’amatissimo maestro di ballo Samuel Peron, fino a divenire naufraga della tredicesima edizione ne L’Isola dei famosi, che possiamo sicuramente affermare, le ha dato una grande fama. Ad oggi, l’ex modella è pronta a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Cecilia, con la sua schietta personalità, saprà certamente alimentare le dinamiche del gioco.

GF Vip, Cecilia Capriotti è la nuova concorrente: la vita privata

Come abbiamo già avuto modo di sostenere, Cecilia Capriotti è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. Proprio da pochissimo, la notizia è stata svelata sul profilo instagram ufficiale del seguitissimo reality. La donna è molto amata, e tanto seguita, soprattutto sui social, infatti, condivide principalmente scatti di moda che riguardano il suo lavoro, ma sono molti le immagini che rappresentano la sua quotidianità, insieme anche alla sua splendida bambina, avuta dal compagno Gianluca Mobilia. La coppia è sorta nel 2014, l’amore è giunto durante una vacanza a Panarea. Da quel momento, i due non si sono più separati, e da allora sono insieme, e hanno coronato il loro amore con la nascita della piccola e meravigliosa Maria Isabelle.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato –>> clicca qui