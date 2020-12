L’affascinante Luca Argentero è un attore dal talento incredibile che ha riscosso un enorme successo: gli è stata rivolta una domanda insidiosa e la risposta riguarda valentino Rossi.

Lo abbiamo ammirato fino a qualche settimana fa nell’amatissimo Doc-Nelle tue mani, successo di critica e pubblica di cui si attende con trepidazione la prossima stagione. La nostra redazione ha avuto anche la possibilità di intervistare uno dei protagonisti, in esclusiva. Luca Argentero è uno degli attori del momento, dotato di un talento straordinario e di un fascino davvero incredibile. Da poco papà di una splendida bimba, il celebre attore ha sempre mostrato un carattere generoso, gentile, solare e sincero. E con questo connubio di qualità Luca Argentero ha risposto ad un’insidiosa domanda porta nel corso di un’intervista: la risposta riguarda anche Valentino Rossi. Sveliamo tutti i particolari dell’incredibile retroscena.

Luca Argentero, incredibile retroscena: c’entra Valentino Rossi

Qualche anno fa, in occasione dell’uscita del film “Al posto tuo” che vedeva il celebre attore protagonista, ELLE ha avuto l’occasione di intervistare a Luca Argentero. Prendendo spunto dalla trama dell’opera, che racconta di uno “scambio di vite”, è stato fatta all’artista una domanda insidiosa. Con chi gli sarebbe piaciuto fare cambio vita. Luca Argentero nei panni di chi avrebbe voluto essere? L’attore ha spiegato di essere felice della sua vita, ma che: “se proprio dovessi mi piacerebbe essere un campione dello sport” ha rivelato. Ha poi aggiunto che il motivo della sua scelta sarebbe la possibilità di provare “l’esaltazione in caso di performance stellare” e provare sulla sua pelle i sacrifici compiuti dai grandi atleti. Una domanda insidiosa, a cui il talentuoso Luca Argentero ha risposto con la solita eleganza. “Ecco, una settimana nei panni di Valentino Rossi o di Federer in finale a Wimbledon la proverei!” ha confessato.

E voi, cosa ne pensate della rivelazione di Luca Argenteo?