Francia, Macron positivo al Coronavirus: l’annuncio è appena arrivato

Francia, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è risultato positivo al Coronavirus: l’annuncio è appena arrivato, ecco come sta.

Una clamorosa notizia arriva dalla Francia: il Presidente Emmanuel Macron è risultato positivo al Covid-19. “Il presidente della Repubblica – si legge in una nota diffusa dall’Eliseo – è stato diagnosticato ad oggi positivo al Covid-19″ si legge in un ultim’ora dell’ANSA. Il Presidente francese, in seguito alla comparsa di alcuni sintomi, si è sottoposto al test RTCPR: ha contratto il Coronavirus, il terribile virus che gira da circa un anno in tutto il mondo, e conformemente alle indicazioni sanitarie in vigore, Macron si isolerà per sette giorni. L’Eliseo ha comunque specificato che non si tratta di una forma grave per Macron. Il Presidente francese continuerà a garantire le sue attività a distanza.

Al momento non si capisce da chi ha contratto il virus il Presidente. Sono stati cancellati tutti i viaggi che Macron aveva in programma. Lo staff sta cercando di ricostruire la rete di contatti degli ultimi giorni. La Francia continua ad essere uno dei paesi più colpiti dal Covid: il paese ieri ha registrato 17615 casi mentre i decessi sono stati 289. Il Presidente della Repubblica francese non è riuscito a sfuggire dal Coronavirus: auguriamo a Macron una pronta guarigione.