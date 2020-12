Nicola Savino, sapete quanti anni ha il conduttore de Le Iene? Non immaginereste mai.

È uno dei volti più amati della nostra tv, ma non solo! È anche una delle voci più amate della radio. Di chi parliamo? Di Nicola Savino, che, questa sera, tornerà in onda su Italia Uno con una nuova, ricchissima, puntata de Le Iene. Di lui conosciamo un po’ di tutto, ma non tutti sanno quanti anni ha: curiosi di scoprire la sua età esatta? Piccolo spolier: sembra decisamente più giovane!

Nicola Savino, sapete quanti anni ha? Ecco la sua età precisa, non indovinereste mai

Simpatico e solare, Nicola Savino è uno dei conduttori più amati sia in radio che sul piccolo schermo. Artista versatile, Savino è, inoltre, autore televisivo, regista radiofonico, attore, produttore discografico ed imitatore. E non è finita qui! È anche doppiatore: tra glia altri, ha prestato la voce a Will il Krill in Happy Feet 2 e Flash il bradipo in Zootropolis. In tv, è attualmente al timone del seguitissimo programma Mediaset Le Iene Show, in coppa con Alessia Marcuzzi. Della sua brillante carriera conosciamo molto, ma sapete quanti anni ha? Non indovinereste facilmente. Il conduttore è nato a Lucca il 14 novembre del 1967 ed a, quindi, 53 anni. Portati alla grande, possiamo dirlo! E questa sera, giovedì 17 dicembre, Nicola Savino tornerà in onda su Italia Uno con una puntata de Le Iene assolutamente da non perdere.

Tre le altre cose, andrà in onda lo scherzo realizzato ai danni di Francesco Oppini, da poco uscito dalla casa del GF Vip 5. Uno scherzo davvero da non perdere: ci sarà anche lo zampino di Alba Parietti, mamma dell’ex concorrente del reality show di Canale 5! Appuntamento questa sera, su Italia Uno, a partire dalle ore 21 e 10 per seguire tutti gli interessanti servizi di questa puntata. Non perdetevela!