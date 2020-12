Sanremo 2021, chi sono i 26 Big in gara: l’annuncio ufficiale di Amadeus, in diretta ad AmaSanremo.

Ci siamo! Dopo tante indiscrezioni e ipotesi, arriva la lista ufficiale dei 26 Big che si sfideranno nella prossima edizione di Sanremo. Si tratta della 71 esima edizione della nota kermesse canora, che andrà in scena dal 2 al 6 marzo, e non a febbraio come tutti gli altri anni. Ad annunciare i nomi dei Big in gara è stato proprio il padrone di casa Amadeus, nel corso della finale di AmaSanremo, in onda giovedì 17 dicembre. In seguito, tutti gli artisti che si contenderanno la vittoria di Sanremo 2021!

Sanremo 2021, chi sono i 26 Big in gara: la lista dei concorrenti della prossime edizione del Festival

Mancano pochi mesi alla nuova attesissima edizione del Festival di Sanremo. Come ogni anno, la kermesse canora attira l’attenzione di pubblico e media che, già da diverse settimane, si chiedono: chi saranno i Big a sfidarsi sul prestigioso palco dell’Ariston? Ebbene, nella prossima edizione ci attende un cast davvero unico, tra presenze storiche del Festival a new entry, alla loro prima volta a Sanremo. Questa sera, finalmente, Amadeus ha svelato tutti i nomi degli artisti e i titoli dei brani che porteranno in gara a marzo. Pronti a scoprire tutto? Ecco la lista: