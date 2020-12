Sanremo Giovani 2020: regolamento, giuria e finalisti di “AmaSanremo”

Tutto pronto per la finale di Sanremo Giovani 2020: in questo articolo vi parliamo del regolamento, della giuria e dei finalisti

Sanremo Giovani è un concorso musicale che si tiene nella città dei fiori dal 1993. Al concorso vi partecipano giovani cantanti con l’obiettivo di essere selezionati per il Festival della canzone italiana. Il concorso solitamente viene trasmesso in televisione su Rai 1 e in radio su Rai Radio 1 o Rai Radio 2. La quattordicesima edizione è stata denominata “AmaSanremo“. La serata finale è stata preceduta da cinque puntate dedicate alle semifinali condotte da Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, con la partecipazione di Riccardo Rossi ed Ema Stokholma, conduttrice della diretta su Rai Radio 2. Tra i 961 candidati ne sono stati selezionati 61, dei quali solo 20 sono arrivati alle semifinali. Di questi 20 artisti solo dieci sono arrivati in finale, che si terrà questa sera in prima serata su Rai Uno. I finalisti si sfideranno per aggiudicarsi i sei posti disponibili nella sezione Nuove Proposte della settantunesima edizione del festival della canzone italiana.

Sanremo Giovani 2020: chi sono i finalisti

La finale del concorso andrà in onda in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo con la conduzione di Amadeus e Riccardo Rossi. I dieci finalisti sono votati dalla Commissione musicale del Festival, da una giuria televisiva riunita per l’occasione e dal televoto. Vengono così decretati i sei artisti che accedono alla sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2021, insieme ai due finalisti di Area Sanremo.

Questi i finalisti di AmaSanremo:

Avincola

Folcast

Gaudiano

Hu

I Desideri

Le Larve

M.e.r.l.o.t.

Davide Shorty

WrongOnYou

Greta Zuccoli



Nel corso della finale di Sanremo Giovani, il conduttore Amadeus annuncerà i ventisei big che parteciperanno alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, che quest’anno si terrà dal 2 al 6 marzo 2021.