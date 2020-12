Sanremo Giovani, clamorosa esclusione: “Comportamento inaccettabile”, è successo a poche ore dalla finale, in onda questa sera su Rai 1.

È davvero incredibile quello che è accaduto a ore dalla finale di Sanremo Giovani, che si terrà questa sera, 17 dicembre 2020, su Rai 1. Come riportato da Adnkronos, Morgan è stato ufficialmente escluso dalla giuria dell’evento proprio poco prima dell’evento. La decisione è stata inevitabile dopo le proteste del cantante a causa della possibile esclusione dai 2 Big che si sfideranno nella prossima edizione del Festival di Sanremo. In seguito, i dettagli.

“In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani“. Queste le motivazioni dietro l’esclusione di Morgan dalla serata finale di Sanremo. Un’esclusione che è avvenuta proprio a poche ore dall’inizio dell’evento. Dopo che l’artista ha rilasciato all’Adnkronos alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate: “Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito in nella vita.” Parole fortissime quelle di Morgan, che definisce la sua possibile esclusione come “una cosa gravissima sia da un punto di vista umano che professionale.” Dichiarazioni che hanno scaturito la decisione dell’organizzazione di escluderlo dalla giuria. Una giuria che, quindi, sarà composta soltanto tra tre giurati, anziché quattro. Ma, come specificato dall’organizzazioni, il regolamento non varia e le votazioni saranno da considerarsi comunque valide.

Imprevisto a parte, nel corso della serata di questa sera scopriremo, quindi, non solo chi sono i sei giovani che saliranno sul prestigioso palco dell’Ariston, ma anche i nomi dei 26 Big di questa edizione. Un’edizione che dovrà fare i conti con l’emergenza sanitaria ancora in corso, ma che sarà realizzata in modo da far respirare un clima di normalità. La kermesse canora andrà in scena dal 2 marzo al 6 marzo, anziché a febbraio. Non ci resta che attendere la finale di questa sera per scoprire tutte le novità del festival più amato dagli italiani!