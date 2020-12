Vaccino anti Covid, l’annuncio di Speranza: c’è la data esatta, l’ha appena comunicato.

In questi ultimi mesi, l’Italia e il mondo intero, ha affrontato con coraggio l’emergenza sanitaria giunta a causa della diffusione del Coronavirus. Dopo un primo lockdown in primavera, e con la riapertura delle attività, sembrava esserci un ritorno alla normalità. Purtroppo, verso inizio settembre, ma anche nelle settimane precedenti, il numero dei positivi ha iniziato a raggiungere nuovamente il picco, fino alla decisione da parte del Governo di apportare nuove misure restrittive, che hanno portato alla divisione dell’Italia in tre zone di rischio. In tale periodo, abbiamo assistito anche all’annuncio di vaccini che avevano superato la fase di sperimentazione, recando un minimo di speranza nel cuore degli italiani, e di tutta la popolazione mondiale, colpita da questo virus che sembra non avere fine. Come già sappiamo, nel Regno Unito è già iniziata la campagna di vaccinazione, e molti altri Paesi rincorrono la medesima strada. A tal riguardo, sembrerebbe che anche l’Italia sia vicina al piano di distribuzione. Infatti, il ministro della Salute Roberto Speranza ha appena comunicato la data esatta.

Vaccino anti Covi, il ministro Speranza annuncia la data

Da pochissimo, il ministro della salute Roberto Speranza ha annunciato la data esatta delle prime vaccinazioni. A quanto pare, come riportato dallo stessi ministro, se tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer Biontech da parte di Ema e di Aifa saranno completate favorevolmente nelle date previste, l’Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario il 27 dicembre. Dalle parole di Speranza si evince che forse, molto probabilmente, le prime vaccinazioni arriveranno presto, e saranno rivolte prima ai lavoratori delle strutture sanitarie.

Una data importante, questa, per il nostro Paese, che da mesi si trova nel vortice del virus. Il governo italiano, come riportato dal ministro, ha lavorato negli ultimi giorni per favorire una simbolica data comune di avvio delle vaccinazioni nell’Unione Europea, e questa data sembra essere molto vicina.

