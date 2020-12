Attualmente è in onda con suo marito in un famosissimo programma televisivo, ma sapete quanti anni ha Alessia Mancini? Non lo direste mai.

Il debutto di Alessia Mancini nel mondo della televisione è avvenuto nel 1994. Quando, davvero giovanissima, ma sempre bellissima, prendeva parte alla quarta edizione del famoso programma ‘Non è la Rai’. In qualità di ballerina e di cantante, la bella Mancini si è fatta ampiamente conoscere ed apprezzare. Tanto è vero che, in un vero e proprio batter baleno, ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Da quel momento, infatti, sono passati esattamente ventisei anni. Eppure, il successo che, ancora adesso, la moglie di Flavio Montrucchio decanta è davvero clamoroso. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: se il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 1994 e, come dicevamo, era davvero giovanissima, quanti anni ha adesso la bella Mancini? Diteci la verità: se anche voi, come noi, siete dei suoi estimatori, non avete potuto fare a meno di porvi questa domanda. Ecco, siete curiosi di saperne di più? Scopriamolo insieme.

Alessia Mancini, siete curiosi di sapere quanti anni ha?

L’abbiamo sempre vista ed apprezzata per la sua immensa bellezza e professionalità, ma vi siete mai chiesti quanti anni abbia Alessia Mancini? Come dicevamo precedentemente, il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto tanti anni fa. Era davvero giovanissima, infatti, quando si è fatta conoscere a ‘Non è la Rai’, trasmissione storica di Giovanni Boncompagni con Ambra Angiolini, Pamela Petrarolo e tante altre donne dello spettacolo italiano, e, da quel momento, non si è più fermata. Attualmente, oltre ad essere una mamma e moglie a tempo piano, la bellissima Mancini decanta di un curriculum alle spalle davvero impressionante. Non soltanto, infatti, l’abbiamo vista qualche anno a ‘L’Isola dei Famosi’, ma l’abbiamo anche potuto ammirare in tanti programmi televisivi e film. Ebbene, ma quanti anni ha esattamente? Vi siete mai posti questa domanda? Tranquilli, ci pensiamo noi a darvi una risposta. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima Alessia Mancini sia del 1978. E che quindi, se la matematica è dalla nostra parte, abbia esattamente 42 anni, compiuti il 25 Giugno scorso.

Avreste mai detto avesse più di quarant’anni? Noi decisamente no: sembra una ragazzina!

