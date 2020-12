Andrea Zenga ed Alessandra Sgolastra sono ancora una coppia dopo Temptation Island Vip? La drastica decisione di qualche mese fa.

Da questa sera, Venerdì 18 Dicembre, Andrea Zenga sarà uno dei nuovi concorrenti del GF Vip. Insieme a Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito e Cecilia Capriotti, il giovanissimo Zenga sarà uno dei nuovi vipponi ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Il volto di Andrea, diciamoci la verità, non è assolutamente nuovo. Oltre ad essere figlio di Walter Zenga, famosissimo calciatore, e Roberta Termoli, il bell’Andrea ha preso parte anche alla primissima edizione di Temptation Island Vip. Era esattamente l’anno 2018 quando, insieme alla sua fidanzata Alessandra Sgolastra, il giovane Zenga prendeva parte al docu-reality delle coppie. Ecco, da quel momento, sono passati più o meno di due anni, ma la giovane indossatrice di Recanati ed Andrea sono ancora una coppia? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Andrea Zenga ed Alessandra Sgolastra sono ancora una coppia?

Andrea Zenga ed Alessandra Sgolastra, come dicevamo precedentemente, sono stati i protagonisti indiscussi della prima edizione di Temptation Island Vip. Giunta sull’isola delle tentazioni per testare il loro amore, la coppia si è ampiamente messa in gioco. Ed ha superato ogni ostacolo. Alla fine dei ventuno giorni stabiliti dal programma, infatti, i due giovanissimi ragazzi sono usciti mano nella mano. Ecco, ma cos’è successo subito dopo? Da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono passati poco più di due anni, ma Andrea ed Alessandra sono ancora una coppia? Siete proprio curiosi di saperlo? Beh, purtroppo, no! Dopo diversi anni di relazione, la coppia purtroppo si è detta ‘addio’. Non sappiamo esattamente quali siano stati i motivi che li hanno portato a prendere questa decisione, fatto sta che i due si sono lasciati definitivamente. La decisione, tra l’altro, è stata comunicata qualche mese fa. E, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti i loro sostenitori completamente senza parole. Anche perché, diciamoci la verità, erano davvero splendidi insieme. I classici ragazzi semplici e genuini.

Cosa accadrà, secondo voi? Andrea riuscirà a trovare l’amore nella casa del GF Vip?

