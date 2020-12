Milly Carlucci, incredibile annuncio a sorpresa: la conduttrice l’ha appena svelato, succederà prossimamente.

Negli ultimi tempi l’abbiamo vista al timone del seguitissimo programma Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha incantato tutti con la sua conduzione. Quest’anno, la trasmissione ballerina ha avuto un successo straordinario, e ha visto sul palco numerosi talenti, tutti, possiamo affermare, veramente eccezionali. Ad aggiudicarsi la vittoria Lucrezia Lando con Gilles Rocca, che fin dall’inizio hanno dimostrato di avere una prorompente complicità, e incredibili capacità. Proprio per questo, sono riusciti ad arrivare al cuore dei telespettatori, e sono stati molto apprezzati, ovviamente, anche dai giudici presenti. Ballando con le stelle è da poco terminato, dopo aver decretato la coppia vincitrice, ma già Milly Carlucci è pronta a tornare in pista con un nuovo programma. Infatti, sul suo profilo instagram è apparso un post con un video in cui ha rivelato un incredibile annuncio a sorpresa: succederà prossimamente.

Milly Carlucci, annuncio a sorpresa: pronta a tornare in pista

L’amatissima conduttrice da anni riscontra un profondo apprezzamento da parte del pubblico. Milly è decisamente una delle presentatrici più amate e seguite. Con il suo talento riesce sempre a destare grande attenzione nei telespettatori, ai programmi da lei condotti. Da poco, come abbiamo già riportato, è terminata la trasmissione Ballando con le stelle, che ha avuto ascolti decisamente alti. Ogni puntata è stata animata dalle esibizioni delle coppie sul palco, che dopo giorni di duro lavoro e di sacrifici, hanno ballato, portando in scena performance straordinarie. La vittoria è stata portata a casa da Lucrezia Lando e Gilles Rocca, entrambi bravissimi e bellissimi. Solo da qualche settimana, l’amata trasmissione è terminata, ma Milly Carlucci si appresta a tornare con una grande novità, che farà impazzire i telespettatori. La conduttrice, tramite il suo profilo instagram ha rivelato che presto tornerà l’amatissimo programma Il cantante mascherato. Un annuncio che subito ha raggiunto l’attenzione dei fan: “Quest’anno chi canta dietro la maschera?”.

A quanto pare, la trasmissione tornerà presto in onda su Rai1 ad animare le serate dei telespettatori che tanto aspettavano questa fantastica notizia. Al momento non è ancora stata riportata la data esatta, ma sembrerebbe che manchi davvero poco al suo inizio. E voi, siete contenti di immergervi in questa nuova avventura? Noi, non vediamo certamente l’ora!