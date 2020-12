Il dramma vissuto da Cristiano Malgioglio: “Avevo un melanoma”, una terribile scoperta per il cantante.

Da qualche settimana Cristiano Malgioglio è entrato a far parte del Grande Fratello Vip. Quest’edizione sta riscontrando un enorme successo, tanto che è stato deciso il prolungamento del programma fino ad inizio febbraio. Una notizia che non ha riscosso grande apprezzamento in casa. Proprio per questo, come sappiamo, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno abbandonato il gioco al termine del contratto, come era stato stabilito, con la chiusura del reality, che doveva avvenire ad inizio dicembre. Malgioglio inizialmente entrato per essere un super ospite ha poi deciso di restare, divenendo un concorrente a tutti gli effetti. Il cantautore ha alle spalle un passato difficile, infatti, proprio al Grande Fratello Vip, ha raccontato il dolore per la perdita della mamma. Cristiano però ha anche confessato precedentemente di aver perso la nipote ed in seguito sua sorella. Non solo, Il concorrente del Gf Vip ha vissuto un vero e proprio dramma, infatti, ha confessato ai microfoni di Paola Perego di aver scoperto di avere un melanoma, in passato.

Cristiano Malgioglio, il dramma vissuto: “Avevo un melanoma”

Cristiano Malgioglio è uno dei concorrenti del seguitissimo Grande Fratello Vip, e rappresenta certamente uno dei personaggi più amati e apprezzati, soprattutto per le sue infinite perle. Purtroppo, il cantautore ha avuto un passato molto difficile. In una toccante intervista a Paola Perego, nel programma Non disturbare, Cristiano si è aperto alla conduttrice confessando di aver avuto un melanoma. A quanto pare, come raccontato dallo stesso Malgioglio, un giorno, mentre era intento a farsi una doccia, toccandosi ad una gamba ha notato la presenza di un neo mai avuto prima. A quel punto, ha deciso di recarsi prontamente da un dermatologo per togliersi ogni dubbio. Il medico gli ha francamente dichiarato di trattarsi di un tumore, che doveva essere operato con urgenza. Per fortuna, il melanoma, come il cantante ha rivelato alla donna, fu preso in tempo.

Un racconto commovente che Cristiano ha riportato ai microfoni di Paola Perego, durante la prima puntata di Non Disturbare. Il cantautore si è aperto completamente alla conduttrice, raccontando un momento difficile della sua vita ormai superato.

