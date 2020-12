Barbara D’Urso si presenta a Pomeriggio Cinque proprio così: ‘Notate qualcosa di strano in me’, il dettaglio non sfugge affatto.

È iniziata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Anche oggi, Venerdì 18 Dicembre, la bellissima Barbara D’Urso è stata al timone di un nuovo ed importante appuntamento del suo show del pomeriggio. Un appuntamento, diciamoci la verità, più che imperdibile. Non soltanto perché, come al solito, è andato di pari passo con l’informazione e, soprattutto, ha dato importanti informazioni su quello che il Governo ha deciso per i giorni di Natale, ma anche perché è stato l’ultimo di questo 2020. Ebbene si, avete letto proprio bene. Proprio oggi, 18 Dicembre, la bellissima Barbara D’Urso ha salutato il suo carissimo pubblico di Pomeriggio Cinque. Dandogli, quindi, appuntamento per i primi di Gennaio. Un ‘clamoroso’ stop, c’è da ammetterlo. Ma, senza alcun dubbio, più che inevitabile, dati i numerosi impegni della conduttrice. Tuttavia, per l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque di questo 2020, la D’Urso ha deciso di ‘osare’ con il suo look. Infatti, nell’anteprima di questa puntata, ha detto al suo pubblico: ‘Notate nulla di strano in me oggi?’. Ecco, per chi non fosse riuscito a seguire la puntata, siete curiosi di sapere cosa ha mostrato di ‘strano’? Scopriamolo insieme.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso: il dettaglio non passa inosservato, avete notato anche voi?

‘Notate nulla di strano in me oggi?’, sono proprio queste le esatte parole che Barbara D’Urso ha detto nel corso dell’anteprima dell’ultima puntata di questo 2020 di Pomeriggio Cinque. Ecco, ma a cosa si riferiva esattamente? Perché, pochi istanti prima di iniziare l’ultima diretta del suo show pomeridiano, la bellissima conduttrice napoletana ha voluto porre l’attenzione sul suo look? Sappiamo benissimo che, in ciascuno suo programma e, soprattutto, in ciascuna puntata, la D’Urso ha sempre sfoggiato degli outfit davvero impressionanti e stupefacenti. Perché, quindi, oggi ha voluto porre ancora di più l’attenzione? Beh, la risposta è davvero semplice: proprio per l’ultima puntata di questo 2020 di Pomeriggio Cinque, la bellissima Barbara ha voluto sfoggiare un ‘dettaglio’ tipico natalizio o, per meglio dire, tipico delle festività natalizie. A cosa facciamo riferimento? Beh, ad un bellissimo rossetto rosso! Ebbene si. È proprio questo il dettaglio su cui, prima di iniziare la puntata, la D’Urso ha voluto porre l’attenzione. Un dettaglio che, diciamoci la verità, in molti, senza alcun dubbio, avranno notato. E che, soprattutto, non hanno potuto fare a meno di notare quando il rossetto rosso stia perfettamente adatto ai colori della conduttrice campana.

Capelli biondi e ricci, vestito nero, smalto e rossetto rosso: insomma, Barbara D’Urso ha deciso di ‘sorprendere’ tutti i suoi sostenitori per quest’ultima puntata di Pomeriggio Cinque.

