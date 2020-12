Bruno Vespa, furia contro Amadeus: non può tollerare quello che ha fatto; ecco cosa è successo ieri sera, all’inizio della puntata di Porta a Porta.

Ieri sera, 17 dicembre 2020, è andata in onda la finalissima di AmaSanremo. Una puntata attesissima, in cui non solo abbiamo scoperto chi sono i sei finalisti di Sanremo Giovani, ma anche le lista dei 26 Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston il prossimo marzo. Una serata ricca di musica ed allegria, che, però, è terminata in ritardo. È questo il motivo della rabbia di Bruno Vespa, che, nei primi minuti di Porta a Porta, si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto pungente nei confronti del programma che lo ha preceduto. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Bruno Vespa, furia contro Amadeus: lo sfogo non è passato inosservato

Una reazione piuttosto polemica, quella che Bruno Vespa ha avuto a causa del ritardo di Sanremo Giovani. L’ultima puntata dell’evento canoro è infatti durata più del previsto, costringendo Porta a Porta ad andare in onda più tardi del consueto orario. Uno slittamento che non è andato giù a Bruno Vespa, che ha commentato così: “Per una volta devo scusarmi con il pubblico di Porta a Porta. Il programma va in onda molto tardi e gli spettatori a volte se ne lamentano, Ma ci sono programmi più importanti del nostro. Quello che ci ha preceduto stasera doveva essere di un’importanza eccezionale, perché ci ha spinto fino a quest’ora.” Una frecciatina che non è affatto passata inosservata, e che è diventata virale sul web, in pochi minuti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)

Insomma, Sanremo 2021 non è ancora iniziamo, ma le polemiche sembrano essere già partite. Come quelle scatenate da Morgan poco prima della finale di ieri: a causa delle proteste per l’esclusione dai Big, l’artista è stato escluso dalla giuria di Sanremo Giovani proprio a poche ore dalla diretta.