Bellissimo, intelligente e talentuoso, Can Yaman è senza dubbio uno degli attori del momento, eppure c’è un dettaglio che nessuno ha mai notato: lo avete guardato bene?

Ha fatto innamorare il pubblico italiano con il personaggio di Can Devit in Daydreamer. L’amatissima serie tv che racconta l’amore tra il giovane e la bella Sanem. Can Yaman è un attore talentuoso e dotato di una bellezza e di un fascino davvero straordinari: eppure, c’è un dettaglio che molti fan non hanno mai notato, lo avete guardato bene? Il suo profilo Instagram è seguitissimo e conta quasi otto milioni di follower provenienti da ogni parte del mondo. Qualche mese fa è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, e ha rilasciato una lunga e dettagliata intervista a proposito della sua vita e del suo lavoro. Tra l’altro, di lui sappiamo che oltre ad essere un bravissimo attore, è anche avvocato. Per di più parla correttamente diverse lingue, apprese nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi. Siete curiosi di scoprire il dettaglio che non avete mai notato a proposito del celebre attore?

Can Yaman, il dettaglio che vi è sfuggito: non ve ne siete accorti

Basta osservare con attenzione le foto postate dal celebre attore tramite il suo profilo Instagram ufficiale e confrontarle con l’immagine che ammiriamo di lui in Daydreamner. Non è raro, infatti, che l’affascinante Can Yaman si ritrovi a girare scene senza maglietta, magari impegnato a spaccare legna nel suo rifugio segreto. Moltissimi fan si sono accorti del cambio look strabiliante dell’attore, che è apparso sui social con un taglio di capelli inedito. Ha infatti abbandonando la chioma selvaggia sfoggiata in Daydreamer. Sarà subito saltato agli occhi al pubblico anche il celebre e meraviglioso tatuaggio dell’Albatros che spicca in bella mostra sul suo petto. Ebbene, osservando le foto pubblicate dall’attore, è possibile notare che in realtà quel tatuaggio non esiste. Si tratta di un tatuaggio finto che veniva disegnato al momento delle riprese. E non è tutto: scorrendo bene il profilo del giovane, tra i suoi infiniti scatti, sarà facile accorgersi del fatto che Can Yaman sembra non avere alcun tatuaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

In questo breve video, pubblicato sul profilo dell’attore, è possibile vedere il momento in cui il disegnatore inizia a tracciare le linee per il finto tatuaggio.