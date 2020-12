Cecilia Capriotti è impegnata dal 2014 con Gianluca Mobilia: ma chi è il compagno della nuova gieffina? Sapete che lavoro fa?

Cecilia Capriotti a partire da questa sera di 18 dicembre 2020 entrerà a far parte del reality più amato dagli italiani. La modella, attrice ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Quest’anno l’edizione in corso sta regalando colpi di scena clamorosi! Ma conosciamo proprio tutto della nuova concorrente? Di Cecilia sappiamo che è nata ad Ascoli Piceno nel 1976 e la sua carriera è iniziata nel 2000, quando si è classificata quarta nel concorso Miss Italia. Ha recitato in famosissimi film e partecipato a noti programmi tv. Ma conoscete il suo compagno? Si Chiama Gianluca Mobilia: vi sveliamo qualche dettaglio sulla vita privata della nuova gieffina.

Cecilia Capriotti, chi è il compagno Gianluca Mobilia: sapete che lavoro fa?

Sapete chi è il compagno di Cecilia Capriotti? Si chiama Gianluca Mobilia ed è molto attivo sui canali social. E’ proprio da questi ultimi che abbiamo pescato qualche info su lui. Vive a Milano ed ha studiato all’Università Cattolica del Sacro Cuore: oggi lavora presso ‘My Events’, una società di consulenza e servizi operante nel settore delle relazioni pubbliche e dell’organizzazione e promozione d’eventi. Gianluca e Cecilia si sono conosciuti nel 2014: tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine a Panarea. Il Mobilia, si legge sul web, ha conquistato la sua donna con un mazzo di rose ed un bigliettino d’amore. Dopo poco andarono a vivere insieme e nel 2016 il loro amore è stato coronato dalla nascita di Maria Isabelle. Gianluca Mobilia è siculo e sapete con chi ha avuto storie prima di incontrare la sua Cecilia? In passato, si vocifera che abbia avuto relazioni con Serena Autieri, Manuela Arcuri, Eleonora Abbagnato.