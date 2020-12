Conoscete l’età di Cecilia Capriotti, la nuova concorrente del GF VIP? Nessuno immaginerebbe mai quanti anni ha la modella ed attrice, ex naufraga e pronta a diventare gieffina.

Questa sera di 18 dicembre il GF VIP è pronto a tornare in onda con una nuova puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Nella diretta di oggi entreranno nella casa due nuovi concorrenti: parliamo di Carlotta Dell’Isola, ex protagonista di Temptation Island, e di Cecilia Capriotti. Quest’ultima è un volto noto della televisione italiana che ha già partecipato ad un reality, ovvero L’Isola dei Famosi. Nel 2018 ha preso parte alla tredicesima edizione del programma, insieme a Filippo Nardi, Rosa Perrotta e tanti altri compagni d’avventura: quell’anno L’Isola dei Famosi la vinse Nino Formicola. La svolta nella vita di Cecilia è arrivata nel 2000, quando ha vinto il quarto posto di Miss Italia. Ma sapete quanti anni ha la Capriotti? Nessuno indovinerebbe…

GF VIP, Cecilia Capriotti: conoscete la sua età? Non immaginereste mai

Cecilia Capriotti è pronta ad entrare a far parte del reality più amato dagli italiani. Il Grande Fratello VIP apre le porte ad un’incantevole modella nata ad Ascoli Piceno. La svolta nella sua vita è arrivata nel 2000, quando è arrivata quarto nel corcorso Miss Italia: da quel momento non si è mai più fermata ed ha iniziato la sua carriera televisiva. Dopo la partecipazione a diversi programmi Rai, nel 2008 è entrata in cinema con ‘No Problem’, dove recita con Vincenzo Salemme. Nel 2011 Cecilia ha recitato in ‘To Rome With Love’ sotto la direzione di Woody Allen. La splendida attrice, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, programma a cui ha partecipato nel 2018, è pronta ad iniziare una nuova avventura. Ma in tanti si chiedono: quanti anni ha? Non immaginereste mai, la Capriotti è una classe ’76! A febbraio 2020 ha compiuto 44 anni.