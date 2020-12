Da Venerdì 18 Dicembre, Cecilia Capriotti sarà al GF Vip: ricordate a qualche altro ha già partecipato? L’abbiamo vista proprio lì con lui.

Non era presenta nei nove nomi dei vipponi che, nel mese di Dicembre, sarebbero entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Eppure, pochissime ore fa, è arrivata la sorprendente notizia: Cecilia Capriotti è una nuova concorrente. Ebbene si. Proprio questa sera, Venerdì 18 Dicembre, insieme a Carlotta Dell’Isola ed altri due concorrenti di cui non sono stati svelati ancora i nomi, la bellissima modella di Ascoli Piceno farà il suo debutto nella casa più spiata d’Italia. Noi, ovviamente, non vediamo l’ora di vederla varcare la famosa soglia rossa della casa di Cinecittà. In attesa di ciò, vogliamo rinfrescarvi la memoria. E, soprattutto, ricordarvi che il GF Vip non è assolutamente il primo reality a cui la Capriotti prende la parte. Si, avete letto proprio bene. Seppure sia un personaggio televisivo molto amato, apprezzato e più che influente, non è assolutamente la prima volta che vediamo Cecilia in un reality. Ecco, la domanda sorge spontanea: dove l’abbiamo già vista? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che l’abbiamo vista in un famosissimo reality di Canale 5. E, soprattutto, in sua compagnia. Di chi? Scopriamolo insieme.

GF Vip, Cecilia Capriotti nuova concorrente: dove l’abbiamo già vista?

Da questa sera, quindi, Cecilia Capriotti sarà una delle nuove concorrenti ufficiale del Grande Fratello Vip. Attualmente una delle presenze fisse del parterre di opinionisti di Barbara D’Urso, la bellissima trentaquattrenne decanta di una carriera davvero incredibile. Non soltanto in qualità di modella, ma anche nelle vesti di attrici e di showgirl. Da Venerdì 18 Dicembre, però, darà inizio ad una nuova e sorprendente parentesi della sua vita: la casa più spiata d’Italia. Come dicevamo precedentemente, però, prendere parte al reality di Canale 5, non rappresenta per lei la prima volta. Già diversi anni fa, infatti, la bella Capriotti ha partecipato ad un altro famosissimo programma del medesimo canale. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi lasciamo qualche piccolo indizio. È un adventure reality. Negli ultimi anni è stato mandato in onda su Canale 5 ed ha avuto come colonna portante Alessia Marcuzzi. E come concorrente ha avuto un attuale concorrente del GF Vip fortemente discusso in questi ultimi giorni. Di quale programma parliamo? Si, proprio de ‘L’Isola dei Famosi’.

Era esattamente il 2018 quando Cecilia Capriotti prendeva parte alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. In compagnia di Filippo Nardi, Rosa Perrotta e tanti altri ancora, la bellissima modella partiva per l’Honduras per questa nuova esperienza. Il suo percorso sull’isola, lo sappiamo, non è andato a buon fine. Chissà, sarà questa la volta buona? Ce lo auguriamo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui