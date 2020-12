Detto Fatto, salta la programmazione: perchè non va in onda

Detto Fatto, l’amatissimo programma salta la programmazione: ecco perchè non andrà in onda oggi.

Una notizia che da poco è stata riportata, a quanto pare nella giornata di oggi, 18 dicembre, non andrà in onda l’amatissimo programma Detto Fatto. Sappiamo, che negli ultimi tempi ci sono stati alcuni problemi che hanno travolto la seguitissima trasmissione, tanto che è avvenuta la sospensione per alcuni giorni. In seguito a tale episodio, la conduttrice Bianca Guaccero è subito tornata in pista, e ha mostrato la sua profonda e sincera commozione per l’accaduto. Bianca è davvero molto amata, i fan del programma non vedevano certamente l’ora di vederla di nuovo al timone di Detto Fatto, che da qualche anno è lei a condurre. Come abbiamo espresso, nella giornata di oggi non andrà in onda: ecco svelati i motivi.

Detto Fatto, la trasmissione salta la programmazione: ecco svelati i motivi

Come espresso sopra, l’amatissimo programma Detto Fatto, nella giornata di oggi 18 dicembre, non andrà in onda. La notizia è stata da poco rivelata tramite il profilo social della trasmissione, per mettere i fan a conoscenza della mancata puntata. “Comunicazione importante, oggi la grande famiglia di Detto Fatto Rai non andrà in onda per lasciare spazio all’informazione”, questo quanto riportato nel post pubblicato da pochissimo.

A quanto pare, Detto Fatto salta la programmazione per dare più spazio alle notizie recenti. La trasmissione tornerà però presto per animare i pomeriggi degli italiani, che da anni la seguono con affetto e tantissima ammirazione. Un programma che vede la straordinaria conduzione dell’amatissima conduttrice Bianca Guaccero.

