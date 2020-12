Dpcm Natale, sembrerebbe prevalere l’ipotesi ‘zona rossa’ per tutta l’Italia, ma c’è in arrivo una clamorosa novità sugli spostamenti.

Appurato che questo che verrà, data l’emergenza Coronavirus, sarà un Natale completamente diverso ed insolito da tutti gli altri, cosa si potrà veramente fare? Sarà possibile trascorrerlo con i nostri parenti, amici o fidanzati? È proprio questa la domanda che, in questi ultimi giorni, ci stiamo facendo davvero tutti. E che purtroppo, ancora adesso, non sappiamo darvi una risposta. Sono diversi giorni, infatti, che il Governo sta studiando delle misure ancora più restrittive, rispetto a quelle previste dal Dpcm Natale, da applicare proprio per le festività natalizie. E, soprattutto, in quei giorni dove, si vuole o non si vuole, si crea sempre un po’ di ‘scompiglio’ in più per strada. È proprio per questo motivo che, per evitare una terza ondata a Gennaio che, tra l’altro, è stata già annunciato, il Governo ha deciso di correre ai ripari. E di optare per una drastica decisione: Italia ‘zona rossa’. Ebbene si. Così come Marzo scorso, sembrerebbe che, proprio nei giorni di Natale, si stia prendendo seriamente in considerazione di ‘chiudere’ la nostra Penisola. Evitando, quindi, spostamenti, apertura dei negozi e molto altro ancora. Stando a quanto ci fa sapere Fanpage.it, però, sembrerebbe che sia in arrivo un’importante novità sugli spostamenti. Ecco di che cosa si tratta.

Dpcm Natale, importante novità sugli spostamenti: cosa potrebbe accadere

Sono diversi giorni che, ormai, non si fa altro che parlare di questo: cosa accadrà nei giorni festivi? Appurato che, con il Dpcm Natale, sono state imposte delle importanti e severe misure, cosa accadrà ancora? Come dicevamo precedentemente e, soprattutto, come raccontato più volte in questi ultimi giorni, sembrerebbe che si stia pensando di definire l’Italia come ‘zona rossa’. Ci sarà un lockdown, quindi. Un lockdown, però, che non durerà affatto mesi e mesi, come Marzo scorso. Ma che piuttosto durerà soltanto nei giorni festivi. Sappiamo benissimo, infatti, che il Governo aveva pensato di ‘chiudere’ l’Italia dal 24 Dicembre al 6 Gennaio. Soltanto poi successivamente è stata avanzata l’idea di definire zona rossa soltanto nei giorni festivi e prefestivi dal 24 Gennaio al 3 Gennaio. Ecco, stando a quanto si apprende da Fanpage.it, sembrerebbe che quest’ultima sia l’ipotesi che, in queste ultime ore, sta prendendo il sopravvento ai vertici. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si legge sul sito, sembrerebbe che ci siano delle importanti novità nell’ambito degli spostamenti. A cosa facciamo riferimento? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che ci possa muovere tra Comuni, che non superano la soglia di ben 5 mila abitanti, fino a 30 km.

Ebbene si. Sembrerebbe essere proprio questa la novità che, molto probabilmente, potrà messere in atto in questi giorni festivi. Che ne pensate?