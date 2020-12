Dpcm Natale, Giuseppe Conte in conferenza: cosa prevede il nuovo decreto, illustrato dal premier il 18 dicembre 2020.

Dopo giorni di ipotesi, arriva l’annuncio ufficiale. Questa sera, venerdì 18 dicembre 2020, il premier Giuseppe Conte ha illustrato le misure inserite nel nuovo decreto, valide per le prossime settimane e, quindi, per le festività di Natale. Al termine del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio si è collegato in diretta da Palazzo Chigi per annunciare le nuove regole da seguire durante le vacanze natalizie. Come anticipato nelle ultime ore, dal 24 dicembre al 6 gennaio tornerà la zona rossa in tutto il territorio italiano nel giorni festivi, mentre quella arancione nei giorni feriali. In seguito, tutti i dettagli del nuovo provvedimento, illustrati dal premier durante la conferenza.

Dpcm Natale, Giuseppe Conte illustra le nuove misure in conferenza stampa

Quello che era stato anticipato nei giorni scorsi è stato confermato: passa la linea dura per le festività di Natale. L”intero territorio italiano sarà zona rossa nei giorni festivi e zona arancione nei giorni feriali. Il 24, 25, 26 e 27 sarà zona rossa, il 28, 29 e 30 zona arancione. La zona rossa tornerà il 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio, zona arancione per il 4 gennaio, e di nuovo rossa 5 e 6 gennaio. Questa la suddivisione dei giorni che ci attendono: un’ulteriore stretta, con l’obiettivo di di scongiurare la terza ondata. “Dobbiamo intervenire e vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta”, ha dichiarato Conte a inizio conferenza. La zona rossa contempla le seguenti misure: si esce di casa solo in caso di comprovata necessità, per motivi di lavoro e salute, ma c’è un’eccezione. Si potrà accettare in casa massimo due persone non conviventi e queste persone possono portare con sé minori con età inferiore ai 14 anni.