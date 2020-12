Eleonora Pedron straziata da due tragici lutti: il doloroso post da brividi ha commosso i follower.

L’amatissima Eleonora Pedron ha lasciato sul proprio profilo instagram un post pieno di dolore, in cui ha manifestato la mancanza provata. Infatti, sappiamo, che la showgirl ha perso la sorella e il padre in due differenti incidenti. Un lutto terribile per la Pedron che ha stravolto la sua vita. La bellissima Eleonora è un’apprezzatissima attrice ed ex modella. Ricorderemo certamente la sua vittoria nel tanto agognato concorso di bellezza Miss Italia. La donna ha portato a casa la corona nel 2002. In seguito, dal settembre del 2003 fino alla primavera del 2004 viene scelta come prima “meteorina” del Meteo 4 dall’allora direttore del Tg4 Emilio Fede. Ottiene anche il ruolo di conduttrice di Sipario del TG4. Non solo, la meravigliosa showgirl abbraccia la recitazione, ed entra nel cast della sit-com di Italia 1 Medici miei, nel ruolo dell’Infermiera Nora, fino ad arrivare nel film Il seme della discordia. La sua carriera non si arresta certamente qui, infatti, saranno decisamente tanti i ruoli da lei ricoperti, tra conduzione e recitazione. Eleonora Pedron non ha però avuto una vita facile, ha subito la perdita di sua sorella e di suo padre. Da pochissimo, con un post pieno di dolore su instagram li ha voluto così profondamente ricordare.

Eleonora Pedron colpita da due tragici lutti: il ricordo straziante su instagram

La showgirl Eleonora Pedron ha avuto una carriera certamente brillante, tutto è iniziato dopo aver ottenuto la corona al concorso di bellezza Miss Italia. Una vittoria che le ha dato col tempo una fama incredibile, e una straordinaria popolarità. Purtroppo, ha alle spalle un passato burrascoso, che ha stravolto totalmente la sua vita. La donna, proprio da qualche ora, ha voluto lasciare un messaggio sul suo profilo instagram per ricordare suo padre e sua sorella, venuti a mancare anni fa. “Mi chiedo spesso perchè non riusciamo a capire quanto siano importanti certi momenti e certe persone. Il tempo dovrebbe fermarsi per darci la possibilità di viverli più intensamente, invece scorre, a volte lento, altre volte velocissimo. Un giorno certi momenti e certe persone ritorneranno. Nel frattempo possiamo anche permetterci di essere fragili ma con tanta forza nel cuore”, ha scritto Eleonora in basso alle immagini in cui sono presenti il suo caro padre e l’amata sorella. Un dolore straziante che ha colto anni fa di soppiatto la donna.

La sorella dell’ex modella ha avuto un incidente tantissimi anni fa, e purtroppo non è riuscita a superare questo tragico evento. Lo strazio, anni dopo, è stato coperto da un nuovo tremendo lutto, infatti, la vita ha portato via anche il padre della donna. Eleonora Pedron ha così voluto manifestare la sua mancanza e il suo dolore coprendo le parole dei sentimenti provati, un modo per cercare di alleviare il malessere.