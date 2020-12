Prima di andare a dormire, è scattato il bacio della buonanotte tra i due concorrenti del GF VIP: il gesto non è affatto passato inosservato!

Le luci della casa più spiata d’Italia continuano ad essere accese e l’atmosfera si fa sempre più bollente. Pierpaolo Pretelli continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi del reality: la sua ‘amicizia speciale’ con Elisabetta Gregoraci ha fatto chiacchierare tutti ma ora che la showgirl non c’è più in Casa…come sta proseguendo il percorso dell’ex velino? Verrebbe da dire alla grande! Il giovane, nonostante abbia avuto qualche momento di ‘confusione’ dopo aver visto la sua ex Ariadna Romero, sembra esser particolarmente incuriosito da Giulia Salemi. I due concorrenti spesso sono vicini, chiacchierano: c’è feeling tra loro e nelle ultime ore è successo qualcosa che nessuno si aspettava…

GF VIP, scatta il bacio della buonanotte: il gesto ‘speciale’ non passa inosservato

Ieri sera, prima di andare a dormire, i VIP si sono dati la buonanotte. Due concorrenti però si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio, ad un lungo bacio, che non è passato affatto inosservato. Capito vero di chi parliamo? Di Pierpaolo e Giulia! Chi sa se nascerà qualcosa di speciale tra loro, per ora possiamo dirvi che c’è un grande feeling tra l’influencer e l’ex Velino! Nel video pubblicato dal portale del GF VIP, si nota che Pierpaolo accompagna Giulia in camera: i due camminano abbracciati dalla veranda fino in camera e giunti vicino a letto si sono scambiati un forte abbraccio ed un bacio. Dopo essersi scambiati la buonanotte, il bel Pretelli è andato nella sua camera.

Il gesto speciale tra i due non è affatto passato inosservato agli occhi di Stefania che dormiva nel letto a fianco loro: la gieffina ha infatti subito fatto sorridere la Salemi. “Io stavo dormendo, mi sono girata e ho visto Pierpaolo e Giulia che si stavano baciando, abbracciati”

Giulia ha sottolineato ridendo: “Ma non è vero, siamo amichevoli” . E’ proprio da quel momento che la Salemi ha deciso di sfogarsi con Stefania Orlando riguardo il particolare feeling tra lei e Pierpaolo. La Salemi ha il timore di essere il rimpiazzo di Elisabetta Gregoraci: “Mi trovo bene con lui. Ci sono però già passata, sono entrata qua dentro, mi sono innamorata, sono uscita, ho amato e ho sofferto. Non ho voglio di rivivere questa cosa. Non sono la scelta B di nessuno, mi fa brutto“. Giulia ha concluso che preferisce forse non rovinare l’amicizia con Pierpaolo.