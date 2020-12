GF VIP, è arrivata in serata una confessione del tutto inaspettata: la concorrente ha parlato a cuore aperto, sentite di chi parla!

La Casa del Grande Fratello VIP continua ad essere aperta e super chiacchierata! A far parlare nelle ultime ore è il feeling tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: ieri sera prima di andare a dormire i due si sono scambiati teneri abbracci ed anche un bacio! Nessuno se l’aspettava: Stefania Orlando ha assistito alla scena e non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto con la diretta interessata. Elisabetta Gregoraci è andata via e dunque inizia un nuovo GF VIP per il Pretelli? Forse sì…Il giovane negli ultimi giorni ha avuto anche qualche dubbio sui suoi sentimenti per l’ex Ariadna Romero: dopo averla vista qualcosa in lui è scoppiato. L’ex Velino sembra però esser particolarmente interessato alla Salemi la quale proprio ieri sera si è lasciata andare ad un lungo sfogo…Sentite cosa rivela!

GF VIP, “Provo amore per lui”: la confessione shock arriva solo adesso

Sono giorni particolari per Giulia Salemi che pare sia travolta in un’esperienza già vissuta quando ha partecipato precedentemente al GF VIP. Tra lei e Pierpaolo c’è un grande feeling e dopo essersi scambiati effusioni con l’ex velino, l’influencer ha iniziato a porsi qualche domanda. La Salemi si è sfogata nel letto con Stefania Orlando ed ha confessato che la sua paura più grande è quella di essere il rimpiazzo di Elisabetta per Pierpaolo. Ha raccontato di aver vissuto sensazioni simili, di non aver voglia di soffrire nuovamente. Nel video pubblicato dal portale del GF VIP, abbiamo ascoltato tutto lo sfogo di Giulia con la sua cara amica e compagna di avventura: quello che confessa all’improvviso è davvero incredibile.

“Io per Tommaso provo una sorta di amore. Se fosse etero io ci proverei, ho un amore per Tommaso incredibile. Di testa, a me fa sangue” è la confessione di Giulia Salemi che arriva soltanto adesso.