GF Vip, tutte le frasi shock di Filippo Nardi da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia: il provvedimento sarà per lui?

È entrato esattamente una settimana fa nella casa del Grande Fratello Vip, eppure Filippo Nardi ha facilmente conquistato l’attenzione di tutti. Non soltanto per il ‘clamoroso’ retroscena svelato su Samantha De Grenet nel corso della recentissima puntata del programma, ma anche per una serie di frasi shock che hanno fatto infuriare il web. Nel corso di questi sette giorni, infatti, il conduttore britannico si è lasciato andare a diverse esternazioni che non soltanto non sono affatto passate inosservate, ma hanno suscitato una furiosa reazione da parte del popolo web. Addirittura, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, se ne è chiesta anche la squalifica. Ecco, ma a cosa ci riferiamo esattamente? Quali sono queste frasi shock a cui, in questi giorni, il buon Nardi si è lasciato andare?

Le frasi shock di Filippo Nardi nella casa del GF Vip: provvedimento in arrivo?

Sarà destinato a Filippo Nardi l’importante provvedimento comunicato poco sul profilo social ufficiale del GF Vip? Al momento, non abbiamo alcuna conferma al riguardo. Ma, molto probabilmente, si. Ecco, ma perché? Beh, seppure stia da soltanto sette giorni all’interno della casa di Cinecittà, la presenza del conduttore britannico non è assolutamente passata inosservata. In particolare, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si è lasciato andare ad una serie di frasi shock che hanno inorridito davvero tutti. Non soltanto i suoi compagni di viaggio, ma anche il popolo web. Ecco, ma a cosa ci riferiamo esattamente? In particolare, il buon Nardi si è lasciato andare ad una serie di frasi ‘infelici’ nei confronti di Maria Teresa Ruta. A partire, quindi, da ‘mi sembra borderline, psicosi a momenti’. Fino ad una frase ripetuta più volte mentre lei stava comodamente dormendo. Ma non è affatto finita qui. Anche nei confronti degli altri suoi inquilini, Filippo non si è limitato. Impossibile, infatti, dimenticare l’esclamazione a Giulia Salemi, che l’ha fatta immediatamente infuriare. Oppure, di quando a Dayane Mello ha detto: ‘Non hai mai visto un p****o? Ne vuoi vedere quattro tutti insieme?’. Infine, quando ha ‘inventato’ un gioco con Sonia e Giulia. Ed ha iniziato: ‘Facciamo un nuovo format ‘chi vuole essere fecond***a’.

Insomma, frasi davvero shock (CLICCA QUI PER VEDERE IL POST DI GABRIELE PARPIGLIA IN MERITO). Che, ovviamente, hanno fatto infuriare tutti.