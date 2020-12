GF Vip, ‘stasera un importante provvedimento’: la comunicazione è appena arrivata, cosa accadrà nella puntata di questa sera?

Si prospetta una nuova puntata del GF Vip davvero incredibile, vi avvertiamo. Non soltanto perché, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, proprio nel corso della puntata di Venerdì 18 Dicembre, assisteremo all’ingresso di ben quattro nuovi ‘vipponi’, ma anche perché arriverà un importante provvedimento. Non è assolutamente il primo provvedimento di questa edizione, c’è da ammetterlo. Perché, diciamoci la verità, la quinta edizione del GF Vip non soltanto è quella più lunga di tutta la storia del reality, la finale è infatti prevista per il 15 Febbraio, ma anche quella più ricca di provvedimenti e squalifiche. A partire, quindi, dalle frasi di Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini che sono valse a tutte e tre la squalifica dal gioco. Fino al duro provvedimento preso nei confronti di Paolo Brosio ed Andrea Zelletta per avere ‘spoilerato’ alcuni fatti riguardanti la vita esterna alla casa. Ecco, ma cosa accadrà questa sera? Ci sarà una nuova squalifica oppure il concorrente in questione verrà soltanto redarguito? Al momento, non lo sappiamo ancora. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

GF Vip, in arrivo un importante provvedimento: è stato appena comunicato

Sappiamo benissimo che, in questi ultimi giorni, sta accadendo davvero di tutto in casa. A partire, quindi, dallo ‘scontro’ tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, risolto poi nei migliori dei modi. Fino allo sfogo di Pierpaolo Petrelli e, soprattutto, la ‘bufera’ su Filippo Nardi. Seppure sia entrato soltanto da una settimana, il conduttore britannico ha ampiamente catturato l’attenzione su di sé. Sappiamo benissimo che la sua partecipazione all’attuale edizione del GF Vip non è assolutamente la sua prima volta. Non soltanto, nel 2018, il buon Nardi ha preso parte alla tredicesima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, ma nel lontano 2001 ha anche partecipato alla seconda edizione della versione ‘nip’ del medesimo reality. Insomma, Filippo non è assolutamente estraneo ai riflettori. Eppure, qualche giorno fa, il disc jockey si è lasciato andare a delle frasi che non sono assolutamente passate inosservate. E che hanno fatto infuriare il web. Sarà per lui, quindi, questo importante provvedimento? Al momento, come dicevamo precedentemente, non abbiamo molte notizie al riguardo. Sappiamo soltanto che, proprio pochissimi istanti fa, sul canale social ufficiale del programma, è stato pubblicato questo messaggio.

‘Stasera ad attendere uno dei concorrenti c’è un severo provvedimento disciplinare’, recita il messaggio condiviso sul canale social ufficiale. Cosa accadrà, quindi? E, soprattutto, a chi sarà rivolto questo provvedimento? Staremo a vedere!

