Gf Vip, parole pesanti indirizzate a Malgioglio: la frase non passa in sordina; ecco cosa è successo.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del GF Vip attualmente in onda. Il reality show di Canale 5 è stato prolungato fino a febbraio 2021 e, per questo, Alfonso Signorini ha dovuto chiamare i rinforzi! Tanti nuovi concorrenti sono entrati già in casa, mentre altri entreranno nelle prossime puntata. Tra i super vip subentrati da qualche settimana c’è anche lui, il mitico Cristiano Malgioglio. Il concorrente ha portato un ventata di allegra in casa, ma c’è anche chi ha qualcosa da ridire a Malgy! Si tratta di Luca Onestini e Ivana Mrazova, con i quali Cristiano ha fatto il GF nel 2017. Nonostante questo, vedendo le loro immagini sulla parete della casa, Cristiano ha chiesto chi fossero. Gaffe o frecciatina? Quel che è certo è che la risposta di Onestini non è passata inosservata. Ecco cosa è successo.

Gf Vip, parole pesanti indirizzate a Malgioglio: la replica di Luca Onestini

Cristiano Malgioglio è uno de concorrenti del GF Vp 2020, ma non è la prima volta che lo vediamo nella casa più spiata d’Italia. Il concorrente ha partecipato anche all’edizione del 2017, in cui erano in gioco anche Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due si sono conosciuti proprio nella casa e sono ancora felicemente fidanzati, ma non hanno gradito alcune frasi di Malgioglio. Guardando le loro foto sulla parete del salotto della casa, Cristiano ha chiesto chi fossero ed è stato Andrea Zelletta a fare i nomi di Luca e Ivana, sottolineando che erano al GF con lui. Cristiano, però, ha continuato a sostenere di non ricordare. E la reazione di Luca Onestini non si è fatta certo attendere! L’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso alcune stories postate su Instagram, ha prontamente ricordato che è stata proprio Ivana Mrazova ad eliminare Cristiano Malgioglio dalla scorsa edizione del reality: “Ricordategli che è la persona che lo ha eliminato dal GF Vip con il 76% dei voti. Lei in finale, lui fuori. #CristianoRosicoglio”. Queste le parole di Onestini, che, a quanto pare, non crede al fatto che Cristiano non ricordi.

Insomma, un botta e risposta da lontano che non è affatto passato inosservato. Quando uscirà dalla casa, Malgioglio replicherà ulteriormente? Staremo a vedere! Nel frattempo, il concorrente è in nomination con Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis: il meno votato tra loro lascerà ufficialmente la casa. Appuntamento a questa sera, alle ore 21 e 30 su Canale 5!