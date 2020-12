Arrivata la squalifica che molti attendevano: il GF Vip ha deciso che Filippo Nardi deve lasciare il gioco per le frasi choc pronunciate.

Altra doccia gelata in questa edizione del GF Vip: in realtà, per il pubblico non lo è stata perché il provvedimento era nell’aria da giorni, ma per il diretto interessato a quanto pare sì. Sono bastati pochissimi giorni a Filippo Nardi per scatenare un putiferio per le frasi choc pronunciate contro le coinquiline e soprattutto contro Maria Teresa Ruta nei confronti della quale, l’ormai ex concorrente di origini londinesi ha sempre mostrato un certo astio. Battute volgari e allusive a pratiche oscene fatte da Nardi hanno costretto gli autori del programma a prendere in considerazione la drastica misura della squalifica. Stasera, quest’ultima è arrivata puntuale come un orologio svizzero. Vediamo cosa è accaduto.

Filippo Nardi e le frasi choc pronunciate nella Casa: arriva la squalifica

Poco dopo l’inizio della puntata, Alfonso Signorini ha chiamato Filippo in confessionale e gli ha mostrato alcuni dei video in cui si vede il ‘conte’ fare battute molto poco consone ad un programma come il GF Vip. Nardi, visibilmente teso, non ha potuto fare altro che scusarsi, ma ha obiettato sul fatto che si tratti di battute sessiste. Durissimo Signorini, il quale ha evidenziato l’importanza del rispetto per tutti ed il fatto che non bastasse definire un tale comportamento come ‘humor inglese’, perché non tutti gli inglesi si identificano in questo modo. Più morbido invece Pupo, che ha detto di credere nel sincero pentimento del concorrente. Quest’ultimo si è poi scusato con la figlia della Ruta, Guenda Goria, la quale si è detta ‘indignata’ dalle parole dell’uomo. Molto più intransigente invece l’altra opinionista Antonella Elia, secondo la quale non è vero che Filippo sia dispiaciuto. Rientrato dal confessionale, Nardi ha ascoltato il comunicato del GF in cui c’era scritto il provvedimento contro di lui. Per la gravità di quanto accaduto, gli autori hanno deciso per la squalifica.

Siete d’accordo con la decisione del GF?

