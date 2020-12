Giovanni Ciacci è finalmente guarito dal Covid, è appena arrivata la notizia tanto attesa: l’annuncio su Instagram, che gioia!

Aspettavamo da tempo questo momento. E, finalmente, è arrivato. E, com’è giusto che sia, è stato proprio il diretto interessato a volerlo dire ai suoi cari ed accaniti sostenitori. Proprio così come aveva annunciato di avere contratto il Covid, Giovanni Ciacci non ha potuto fare a meno di dire ai suoi followers di essere finalmente guarito. Ebbene si. Sono passati esattamente ben ventitré giorni da quando il famoso costumista ha saputo di essere risultato positivo al Coronavirus. E, soltanto adesso, può finalmente tirare un sospiro di sollievo: è negativo. Sappiamo benissimo che l’iter della sua malattia non ha avuto particolari problemi. Seppure positivo al temibile virus cinese, il buon Ciacci non ha mai parlato di sintomi gravi. Ovviamente, è rimasto a casa. Eppure, è stato proprio questo che, come raccontato anche dal diretto interessato, lo ha ‘demoralizzato’ particolarmente. Adesso, però, sta bene. E non può affatto tenerselo per sé. Ecco tutti i dettagli.

Giovanni Ciacci è guarito dal Covid: finalmente, l’annuncio sui social

Era Novembre scorso quando Giovanni Ciacci, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, annunciava ai suoi sostenitori di aver contratto il Covid. Da quel momento, come lui stesso ha tenuto a specificare, sono passati esattamente 23 giorni. E, soltanto qualche ora fa, il famoso costumista ed opinionista ha ricevuto la notizia di essere finalmente negativo. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di condividere immediatamente con i suoi adorati sostenitori. Proprio pochissime ore fa, infatti, l’opinionista di Barbara D’Urso ha annunciato al suo pubblico di essere finalmente guarito dal temibile virus cinese. Una vera e propria notizia tanto attesa, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha reso felici tutti. In primis, ovviamente, lo stesso costumista. Ma anche tutti i suoi sostenitori.

‘Grazie a tutti voi che ogni giorno mi avete riempito di messaggi meravigliosi’, ha scritto Giovanni Ciacci per annunciare la sua negatività. Bentornato, carissimo Giovanni!

