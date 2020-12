È la vera e propria star di Tik Tok, ma chi è esattamente Luciano Spinelli? Ecco cosa occorre sapere su di lui in ogni minimo dettaglio.

Siamo nell’era della tecnologia, ma soprattutto siamo nell’era dei social network. Sono, ormai, diversi anni che non si fa altro che parlare di Facebook, Instagram e Twitter. E di quanto questi abbiano completamente cambiato le nostre vite. Ad essi, da diverso tempo a questa parte, si va ad aggiungere un nuovo social. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato letteralmente tutti. Stiamo parlando esattamente di Tik Tok. Attualmente, gli utenti iscritti a questo nuovo ed incredibile social sono davvero tantissimi. E, soprattutto, le persone che sono diventate delle vere e proprie star grazie ai video pubblicato sui loro canali sono diversi. A partire, quindi, da Emma Del Toro. Fino a Luciano Spinelli e tanti altri ancora. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Nel corso della puntata di ‘Junior Bake Off’ con Alessia Mancini e Flavio Montrucchio abbiamo potuto apprezzare la sua bellezza e spontaneità, ma cosa sappiamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Chi è Luciano Spinelli: età e fidanzata

Luciano Spinelli, come dicevamo precedentemente, è uno delle vere e proprie star di ‘Tik Tok’. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni dettaglio. Luciano è nato a Monza il 14 Luglio del 2000 da mamma Isabella, anche lei una vera e propria stella dei social, e papà Davide. Il suo primo approccio con il mondo del web avviene davvero da piccolissimo. Ha esattamente 15 anni quando, per la prima volta in assoluto, apre un suo canale Youtube. Immediata è la reazione del popolo web. Che, in un vero e proprio batter baleno, inizia a seguirlo, apprezzarlo e ad amarlo per la sua immensa semplicità. Non è un caso, infatti, se, nel 2017, il giovane Luciano viene eletto come ‘Muser of the year’. Se il successo con Youtube è davvero smisurato, con l’iscrizione a Tik Tok ottiene dei livelli davvero impressionanti. Amatissimo e seguitissimo sul suo canale ufficiale, il giovane milanese è la vera e propria stelle del famoso social network cinese. Ma non solo. Seppure giovanissimo, infatti, Luciano ha anche pubblicato un suo primo libro. Ed è stato, infine, eletto come ‘webstar italiana preferita’ ai Kid’s Choice Awards Usa. Cosa sappiamo della sua vita privata? Beh, purtroppo, poco e niente. Seppure seguitissimo, amatissimo e, soprattutto, attivissimo sui suoi canali social network, non c’è nessuna notizia riguardante la sua vita sentimentale. D’altra parte, per avere una compagna di vita, diciamoci la verità, è ancora molto presto.

Come si chiama su Instagram?

Ebbene. Se su Twitter è una star, siete curiosi di sapere come si chiama su Instagram? Vi accontentiamo immediatamente. ‘spnlvn’, è proprio con questo nickname che lo troverete sul famoso social network.

Cosa aspettate, quindi? Seguitelo in tanti, no?