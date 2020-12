Avete mai visto la moglie di Nek? Lei è Patrizia Vacondio e i due sono insieme da moltissimi anni: tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo è senza dubbio quella formata dall’amatissimo cantante Filippo Neviani alias Nek e sua moglie Patrizia Vacondio. I due sono sposati dal 2006 dopo essere stati fidanzati per dieci anni e dal 2010 sono genitori della piccola Beatrice. Non sono mancati i momenti di crisi, come quando il cantante, come dichiarato da lui stesso a Vanity Fair, tradì Patrizia. Oggi, per fortuna, la coppia è riuscita a superare quella brutta parentesi ed appare più forte di prima: a testimonianza di ciò, le tante foto insieme pubblicati sui rispettivi profili social. Proprio di due giorni fa uno scatto di loro due postato dall’artista su Instagram nella cui didascalia si legge: “Che sia un secondo o un secolo…mi basta che ci sei…”. Ma scopriamo più nel dettaglio chi è Patrizia.

Patrizia Vacondio, età e curiosità sulla donna che condivide da anni la sua vita con Nek

Lontana dalle luci della ribalta, Patrizia Vacondio è nata e cresciuta a Sassuolo, in provincia di Modena, proprio come il marito: quando i due si sono incontrati, la donna era già madre di Martina, nata da una precedente relazione. Si può intuire che tra Nek e la primogenita della moglie dev’esserci davvero un bel rapporto perché su Instagram la ragazza usa il cognome ‘Neviani’ oltre a quello del padre naturale.

Intervistata qualche anno fa dal settimanale Visto, la Vacondio ha definito il marito “un vero bambinone” e un padre “un po’ troppo apprensivo” con la piccola Beatrice, una bimba molto vivace secondo quanto raccontato dalla mamma.

