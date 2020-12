Il premier Giuseppe Conte ha appena annunciato la conferenza stampa: come e dove seguire la diretta del Capo del Governo.

Aspettavamo da tanto questo momento. E, finalmente, è arrivato. Siamo in prossimità delle feste natalizie. E, come si è ampiamente parlato in questi ultimi giorni, siamo in attesa di sapere cosa accadrà nei giorni dedicati al Natale. Sappiamo benissimo che, ad inizio mese, in diretta da Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte è intervenuto per illustrare ampiamente il Dpcm Natale. E le sue misure studiate ad hoc per questi giorni. Adesso, a distanza di diverse settimane da quel momento, è giunto il momento di fare chiarezza su quello che accadrà nelle prossime ore. Anche perché, diciamoci la verità, non facciamo altro che pensare a cosa ci riserveranno queste festività. Ammesso che, purtroppo, sarà un Natale completamente diverso dal solito, cosa ci sarà concesso fare? Al momento, come dicevamo e ripetuto più volte, non sappiamo darvi ulteriori delucidazioni in merito. Ci penserà, come al solito, il premier Conte. Proprio pochissimi istanti fa, il Capo del Governo ha annunciato la sua conferenza stampa. Cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Giuseppe Conte annuncia la conferenza stampa: l’ha appena detto

Cosa accadrà nei giorni dedicati al Natale? Ci sarà realmente un lockdown, come ci è stato detto in questi giorni? Al momento, come dicevamo precedentemente, non ne abbiamo la conferma. Anche perché, diciamoci la verità, ci sono state diverse ‘teorie’ in merito. Inizialmente, infatti, si pensava di voler chiudere l’Italia dal 24 Dicembre al 6 Gennaio. Invece, successivamente, si è avanzata l’ipotesi di definire l’Italia zona rossa soltanto dal 24 al 3 Gennaio in particolare nei giorni festivi e prefestivi. Ecco, ma adesso, invece, cosa accadrà? Al momento, come detto precedentemente, non lo sappiamo. A spiegarci ogni cosa nel minimo dettaglio sarà, però, il Premier Conte. Che, proprio pochissimi istanti fa, ha annunciato la conferenza stampa. Non sappiamo esattamente a che ora parlerà da Palazzo Chigi. Fatto sta che, come annunciato dal diretto interessato, inizierà davvero a breve. Vediamo le sue parole.

‘Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri. Fra poco conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi’, sono queste le parole scritte dal premier Conte. Ovviamente, per poter seguire le sue parole, non bisogna fare altro che mettersi davanti al piccolo schermo. Ma non solo. Sarà possibile seguire le sue spiegazione sul suo canale Facebook ufficiale.

