Qui era una bambina, oggi è una famosa attrice che fa sognare milioni di telespettatori: avete capito chi è?

Sono tanti i personaggi noti che, attraverso i propri profili social, condividono con i fan foto e video del loro passato. Un modo dolcissimo per aprire il cassetto dei ricordi e mostrarsi in una versione che forse non tutti conoscono. Qualche ora fa lo ha fatto anche una dolcissima attrice, tra le più amate degli ultimi tempi. Guardate bene questa bambina: era proprio lei da piccola! Riuscite a riconoscerla? Vi diamo un indizio: Daydreamer!

Qui era una bambina, oggi fa sognare milioni di telespettatori: l’avete riconosciuta?

In questo scatto che ha condiviso qualche ora fa su Instagram era solo una bambina, oggi è uno dei volti più amati della nostra tv. Avete capito di chi si tratta? Della bellissima Demet Ozdemir, meglio nota come la dolcissima Sanem di Daydreamer Le ali del sogno! Grazie al ruolo nella seguitissima serie tv turca, Demet è diventata una vera e propria star nel nostro Paese, insieme al suo collega sul set, l’affascinante Can Yaman. La storia d’amore tra i due protagonisti della serie sta letteralmente facendo impazzire i telespettatori, che con passione seguono le avventure di Sanem e del signor Can. Come finirà tra loro? Staremo a vedere! Nel frattempo, l’attrice è super seguita anche sui social, dove giorno dopo giorno pubblica scatti che ricevono piogge di likes. Come questo, in cui la bellissima Demet si scatta un selfie allo specchio:

Eh si, Demet è davvero un’attrice meravigliosa. E, in coppia con Can Yaman, fa davvero sognare i fan. Che più volte si sono chiesti se tra i due attori ci fosse qualcosa in più dell’amicizia anche fuori dal set, ma entrambi hanno più volte ribadito di essere solo amici. Ma, anche se è solo una finzione, la storia d’amore tra la dolce e ingenua Sanem e il suo datore di lavoro Can Divit è davvero una favola, che sta regalando emozioni uniche ai telespettatori.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, per ora in onda soltanto di domenica pomeriggio, per scoprire tutte le novità di questa meravigliosa storia: riusciranno Can e Sanem a superare tutti gli ostacoli e viversi finalmente il loro amore? Stay Tuned!