Uomini e Donne, sapete che lavoro fa il tronista di questa stagione Gianluca De Matteis? Non immaginereste mai.

Uomini e Donne sta per andare in vacanza! L’amatissima trasmissione di Maria De Filippi, come di consueto, si fermerà per le festività natalizie, per poi riprendere a gennaio, dopo l’epifania. Prima dello stop, però, arriverà una brutta notizia per i fan del programma, che dovranno salutare uno dei protagonisti assoluti di questa stagione. Si tratta del tronista Gianluca De Matteis, che ha deciso di abbandonare il trono, non sentendosi particolarmente a proprio agio e non avendo costruito nulla di concreto con nessuna delle sue corteggiatrici. Un gran dispiacere per i fan del tronista, che, però, preferisce tornare alla sua vita. Ma sapete che lavoro fa il bel Gianluca? Non tutti indovinerebbero, anche se, in un’esterna, lo ha mostrato… Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, sapete che lavoro fa il tronista Gianluca De Matteis? La sua professione è ben lontana dal mondo della tv

Insieme a Davide Donadei e Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis è uno dei tronisti della prima parte di questa stagione di Uomini e Donne. Ma, a differenza dei suoi compagni di avventura, il bel romano non ha avuto la fortuna di trovare una persona che gli ha fatto battere il cuore. E, sentendosi fuori luogo nel contesto televisivo, ha deciso di lasciare il trono, senza scegliere nessuno. Una decisione sofferta per Gianluca, che tornerà alla sua vita di sempre e a cercare la sua anima gemella lontano dalle telecamere. Ma forse non tutti sanno che lavoro fa il bel Gianluca! Oltre alla passione per la recitazione, di cui ha più volte parlato, Gianluca ha un abile talento nei massaggi. Il tronista è infatti un fisioterapista e i fan più attenti ricorderanno una recente esterna con la corteggiatrice Marianna, che ha ricevuto un massaggio dal tronista super rilassante.

Con ogni probabilità, la puntata in cui Gianluca saluterà Uomini e Donne andrà in onda venerdì 18 dicembre 2020, che è l’ultimo giorno di messa in onda della trasmissione, prima dello stop natalizio. Non possiamo che augurare a Gianluca tanta felicità e di trovare la persona giusta per lui fuori dal programma. E voi, seguirete l’ultima puntata dell’amatissimo programma targato Queen Mary? Appuntamento su Canale 5 alle ore 14 e 45!