Il celebre Al Bano ha fatto una rivelazione davvero incredibile, raccontando la vera storia dell’Ananas: retroscena inaspettato, ecco tutti i dettagli.

Si tratta di uno degli artisti più iconici del panorama musicale: Al Bano è un volto amatissimo dal pubblico e apprezzatissimo dalla critica. Il suo talento immenso è lo specchio della sua brillante carriera e la sua voce straordinaria ha fatto innamorare i fan. Di recente, lo abbiamo ammirato in compagnia della bellissima figlia, Jasmine, nel celebre format The Voice Senior, dove un gesto particolare non è passato inosservato. La storia di Al Bano è lunga ed emozionante, ma c’è un particolare retroscena che ha sempre incuriosito il pubblico: la verità sulla storia dell’Ananas. A rivelare l’episodio è lo stesso cantante, durante un’intervista di qualche tempo fa. Scopriamo tutti i dettagli.

Al Bano e l’Ananas: inaspettato retroscena

Ospite di Maurizio Costanzo per il celebre e apprezzatissimo “L’Intervista”, il talentuoso cantante ha ripercorso la sua vita e la sua carriera, partendo dagli esordi. L’inizio difficile, quando Al Bano faceva svariati lavori per inseguire il suo sogno di diventare cantante e i soldi in tasca era pochi. E proprio in questo periodo si colloca l’incredibile retroscena dell’Ananas. Al Bano ha rivelato che era convinto che l’Ananas fosse della carne. “Non avevo mai sentito la parola Ananas” ha spiegato. Ha aggiunto di essersi recato al supermercato per comprare della carne e aver notato una scatoletta particolare. “Costava molto di meno, ho detto sarà un tipo di carne” ha aggiunto. Così, essendo un momento particolare, ha confessato di aver pensato: “Era grande, potrò mangiare un po’ di più“. Al Bano rivela di aver mangiato pane e ananas per una settimana, convinto che si trattasse di carne.

Un retroscena davvero incredibile quello raccontato dall’iconico Al Bano, non trovate?

