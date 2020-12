Alessandra Celentano, avete mai visto il suo ex marito? Spunta una foto sul canale social della professoressa di Amici.

È la ‘temutissima’ professoressa di Amici, Alessandra Celentano. Storica figura del talent di Maria De Filippi sin dagli albori, l’insegnante e coreografa di danza classica è, senza alcun dubbio, la professoressa più ‘temuta’ da ciascun ballerino della scuola. Sempre attenta alle linee, alla tecnica e a tutto quello che un ballerino perfetto deve avere, spesso e volentieri, la Celentano è stata al centro di dibattiti o, addirittura, di accesi scambi di opinioni. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Seppure sia un personaggio pubblico noto ed affermato, le notizie che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. Certo, sappiamo che la nipote del grandissimo Adriano Celentano, ma poi? Della sua vita privata, in particolare, cosa occorre sapere? Bhe, a quanto pare, sembrerebbe che la simpaticissima Alessandra attualmente sia single. In passato, però, è stata sposata. Con chi? E, soprattutto, avete mai visto il suo ex marito? Diamoci uno sguardo insieme.

Avete mai visto l’ex marito di Alessandra Celentano? Sappiamo benissimo che la professoressa di danza classica di Amici si è sposata nel 2006. E, purtroppo, nel 2012 si è già separata. Non sappiamo esattamente quali siano stati i motivi che hanno portato la coppia a dirsi ‘addio’ soltanto dopo sei anni di matrimonio. Fatto sta che, da come si può immaginare da questo scatto condiviso sul profilo social ufficiale dell’insegnante di danza classica, sembrerebbe che i due siano rimasti in buoni rapporti. Sono trascorsi ben otto anni dalla loro separazione, eppure sembrerebbe che i due siano amici. Ecco, ma chi è esattamente? L’ex marito della Celentano si chiama Angelo Tremontozzi. E, nel 1997, si è laureato in Economia e Business all’università di Roma. Una laurea abbastanza importante, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, gli è valsa la collaborazione con diverse aziende. E, soprattutto, la cattedra presso la European University of Rome. Infine, dal 2008, è impegnato nell’azienda di famiglia.

Voi avevate mai visto Angelo Trementozzi?

