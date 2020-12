Chiara Ferragni è in attesa della sua bimba e i fan sono curiosi: quale sarà il nome della piccola? La risposta enigmatica dell’influencer.

La biondissima Chiara Ferragni e suo marito Fedez attendono ormai già da sei mesi l’arrivo della loro secondogenita che dovrebbe nascere i primi di marzo 2021. La notizia fu comunicata dall’influencer in modo molto originale con una foto del piccolo Leone, primo figlio della coppia, che mostrava un’ecografia e annunciava che sarebbe diventato ben presto un fratello maggiore. E proprio Leone pochi giorni fa ha dato vita ad un siparietto molto divertente insieme ai suoi genitori. In una storia condivisa dalla Ferragni su Instagram si vedeva infatti il piccolo seduto tra la mamma e il papà che gli chiedevano “Come si chiama la sorellina?” e Leone non ha esitato a rispondere spiazzando tutti: “Peppino!”, ha risposto il bimbo. Evidentemente la battuta è piaciuta anche alla mamma che, proprio poche ore fa, ha scritto qualcosa di molto singolare in risposta al commento di un utente su Instagram. Vediamo cosa è accaduto.

Chiara Ferragni, la risposta sul nome della bimba è molto enigmatica

Sotto ad uno dei tanti scatti postati dalla star dei social, un utente le ha chiesto: “Allora, il nome della bimba?”. E’ una domanda che effettivamente incuriosisce molti, data anche l’originalità del nome scelto da mamma Chiara e papà Fedez per il loro primogenito. Potremmo aspettarci davvero delle sorprese ora che si tratta di una femminuccia. La Ferragni, simpaticissima come sempre, è stata fulminea nella risposta: “Peppino o Gennarah”, ha infatti scritto con un emojii sorridente. Il riferimento al video divertente di qualche giorno fa è evidente.

A quanto pare la celebre influencer non vuole sbilanciarsi per il momento, siamo sempre più curiosi di scoprire il nome della meravigliosa bimba che sta per nascere.

