Nelle ultime IG stories, Elisa Isoardi ha svelato di essersi sottoposta al tampone per il Coronavirus: l’esito e poi l’annuncio a sorpresa.

È una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate, Elisa Isoardi. Ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’, ma anche di tantissimi altri programmi televisivi, la protagonista indiscussa della recentissima edizione di ‘Ballando con le Stelle’ decanta di un successo davvero clamoroso. Successo che, badate bene, si estende fino alla sfera social. Amatissima e seguitissimo sul suo canale Instagram ufficiale, la bellissima Isoardi non perde mai occasione di poter comunicare con loro. Lo ha fatto, ad esempio, poco meno di una settimana fa. Quando, visibilmente pazza di gioia, Elisa si è mostrata in compagnia di sua mamma Irma. Oppure, quando, proprio pochissimi giorni fa, ha annunciato al suo pubblico il grave infortunio di cui è stata protagonista proprio sua madre. Ma lo ha fatto anche qualche ora fa. Sempre sorridente e bellissima, la Isoardi ha svelato ai suoi sostenitori di essersi sottoposta al tampone per il Coronavirus. Ma non solo. Perché, attraverso le sue Instagram Stories, non soltanto Elisa ha svelato l’esito del tampone, ma si è anche lasciata andare ad uno splendido annuncio a sorpresa. Che, tra l’altro, prevede delle incredibili novità in arrivo. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Elisa Isoardi si sottopone al tampone: l’esito e l’annuncio a sorpresa, cosa bolle in pentola?

Come dicevamo precedentemente quindi, Elisa Isoardi è sempre solita interagire e comunicare con il suo numeroso pubblico social. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Proprio questa mattina, infatti, l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco ha svelato ai suoi sostenitori di essersi sottoposta al tampone per il Coronavirus. Perché? Purtroppo, non possiamo darvi nessuna risposta certa al riguardo. Attraverso le sue ultime Instagram Stories, infatti, la bellissima conduttrice non ha affatto spiegato il motivo del suo controllo. Quello che, però, importa sapere è che tutto sia andato alla grande. Come svelato dalla diretta interessata, infatti, il tampone è uscito fortunatamente negativo. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. Non soltanto, infatti, la Isoardi ha deciso di tenere informati i suoi sostenitori sull’esito del tampone, ma ha anche concesso loro uno splendido annuncio a sorpresa. Si, avete letto proprio bene. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Quindi, non soltanto, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, il tampone è uscito negativo, ma Elisa Isoardi ha dato anche uno splendido annuncio a sorpresa. ‘Ci vediamo presto in Tv’, ha detto la conduttrice. Ecco, ma quando? E, soprattutto, dove? Al momento, non lo sappiamo. Ma già il fatto che, molto presto, la rivedremo sul piccolo schermo, ci fa sorridere ed esultare.

