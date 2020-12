Elisabetta Gregoraci al GF Vip, quanto costa il mini abito rosso indossato in studio? Il prezzo vi lascerà di stucco.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. È successo davvero di tutto in diretta, a partire dalla squalifica di Filippo Nardi, per via di alcune frasi spiacevoli rivolte alle donne della casa, e, in particolare, di Maria Teresa Ruta. Un inizio di puntata molto delicato, ma, oltre alle parentesi buie, ci sono stati tanti momenti speciali. Come quello dedicato ai balletti natalizi, in cui le protagoniste sono state le meravigliose donne del GF Vip. Sia quelle in casa, che le concorrenti già eliminate. Tra queste ultime anche Elisabetta Gregoraci, che per la puntata di ieri ha scelto un abito che non è passato affatto inosservato. Colore rosso, in pieno clima natalizio! Curiosi di scoprire quanto costa? Vi sveliamo tutti i dettagli!

Elisabetta Gregoraci al GF Vip, quanto costa il mini abito rosso indossato in puntata?

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip. E, anche se non è più in casa, continua ad incantare i fan dallo studio del reality. Ieri ha fatto sognare il suo pubblico partecipando al balletto insieme alle altre donne del GF. Per l’occasione, Elisabetta ha indossato un abito davvero meraviglioso. I fan più attenti si saranno accorti che si tratta di un vestito che la Gregoraci aveva già indossato in casa, ma di un colore diverso! Ieri ha optato per il rosso, mentre in casa aveva scelto un beige chiaro. Ebbene, si tratta di un capo firmato Elisabetta Franchi, brand del quale ha indossato molti vestiti durante questo percorso nel reality. Quanto costa? Il prezzo è di 499 euro!

Che dire, Elisabetta sa sempre come farsi notare anche fuori dalla casa più spiate della tv. Casa in cui, ieri sera, sono entrati ben quattro concorrenti nuovi: Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Mario Ermito e Cecilia Capriotti. Personalità davvero interessanti, pronte a creare scompiglio nelle dinamiche del gioco. Col prolungamento dell’edizione fino a febbraio 2021, infatti, c’è bisogno di rinforzi nella casa. E voi, state seguendo questa quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini? Chi è il vostro ‘vippone’ preferito?