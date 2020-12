Subito dopo la puntata del GF Vip, Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto: intervengono anche i soccorsi.

Se la puntata del Grande Fratello Vip di Venerdì 18 Dicembre è stata davvero scoppiettante, quello che è accaduto al suo termine ad Elisabetta Gregoraci non è stato affatto da meno. Reduce da un appuntamento più che impegnativo, soprattutto per lei che, per la terza volta, ha avuto un confronto diretto con Cristiano Malgioglio, la bellissima conduttrice calabrese, una volta ritornata a casa, ha dovuto fare i conti con uno spiacevole imprevisto. A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, come è al suo solito fare, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso una sua Instagram Stories, l’ex moglie di Flavio Briatore ha spiegato esattamente cosa sia successo. Spiegando, tra l’altro, del necessario intervento dei soccorsi. Ebbene si. Per ‘risolvere’ questo incredibile inconveniente, si è ritenuta necessaria ed indispensabile la chiamata a terze persone. Altrimenti, vi anticipiamo, non sappiamo come sarebbe andata esattamente a finire. Ecco, ma cos’è successo? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci, brutto imprevisto dopo il GF Vip: cos’è successo

Elisabetta Gregoraci pensava che, una volta terminata la puntata del Grande Fratello Vip, sarebbe ritornata a casa tranquillamente. Ed avrebbe potuto, dopo una giornata parecchio intensa, finalmente riposare. Invece, purtroppo, non è stato affatto così. Come dicevamo precedentemente, infatti, appena terminato il nuovo appuntamento con il reality di Canale 5, la conduttrice calabrese è stata la protagonista di un vero e proprio spiacevole imprevisto. Non sappiamo esattamente cosa sia successo. O, soprattutto, come sia potuto mai accadere una cosa del genere. Fatto sta che, da come raccontato anche dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, l’ex moglie di Flavio Montrucchio è rimasta bloccata fuori la porta di casa. Ebbene si, avete letto proprio bene. La porta che le permetteva l’accesso in casa, purtroppo, non si è aperta. Insomma, un imprevisto non da poco, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, ha ritenuto necessario l’intervento dei soccorsi.

Risale esattamente a cinque ore fa questa ultima Instagram Stories di Elisabetta Gregoraci in cui spiega che i pompieri le hanno permesso di rientrare in casa dopo l’imprevisto. Tutto bene quel che finisce bene, insomma.

