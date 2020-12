Chi è Ema Stokholma: la sua età, la brillante carriera e…ricordate quale reality ha vinto nel 2017? Vi sveliamo tutto su lei.

Ema Stokholma è un personaggio noto, è una disc jockey, conduttrice radiofonica e televisiva e modella francese. E’ nata in Provenza da papà italiano e mamma francese, sapete qual è il suo vero nome? Ema è il suo nome d’arte ed è lo pseudonimo di Morwenn Moguerou. E’ cresciuta con la mamma ed il fratello tra il Sud della Francia e la Bretagna: Morwenn ha avuto un’infanzia molto difficile perchè vittima delle violenze della madre. A 15 anni è riuscita a scappare di casa per raggiungere il papà a Roma ma dopo pochi mesi decise di rendersi indipendente. Non è stata un’adolescenza facile per Ema Stokholma che ha costruito in Italia la sua carriera. Vi sveliamo qualcosina in più…

Ema Stokholma: età, la brillante carriera ed il reality vinto nel 2017

Vi abbiamo già anticipato la difficile infanzia di Ema Stokholma, sapete in che anno è nata? Nel 1983! Il 9 dicembre 2020 ha compiuto 37 anni! La sua prima professione è stata nell’ambito della moda: divenne modella per famosissimi brand come D&G, Fendi, Valentino, Versace. Negli anni 2000 si iniziò ad avvinare al mondo della musica: ha ottenuto un’enorme popolarità come disc jockey, ha suonato in locali italiani e francesi. Proprio in quel periodo è nato il suo nome d’arte, ispirato alla canzone Stoccolma di Rino Gaetano.

Ema è arrivata in tv nel 2013 conducendo l’aftershow degli MTV Italian Awards ed insieme ad Andrea Delogu ha condotto altri programmi famosi su Canale 5 e su Rai2. Il lavoro di conduttrice radiofonica è iniziato nel 2015 per Rai Radio 2. Sapete che ha partecipato ad un reality? Nel 2017 è entrata a far parte del gioco in onda su Rai 2, Pechino Express ed ha vinto l’edizione in coppia con Valentina Pegorer. Ema ha condotto il PrimaFestival, è nel cast di Ama Sanremo.

Ema è stata fidanzata con Gemitaiz fino al 2018, al momento è single, si legge sul web.