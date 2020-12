GF VIP 5, Cecilia Capriotti entra vestita ‘da sposa’: l’abito è costosissimo

Cecilia Capriotti ha fatto il suo ingresso nella casa del GF VIP 5 con un abito ‘da sposa’: l’outfit sarà sicuramente costotissimo

Cecilia Capriotti è un’attrice, modella e showgirl originaria di Ascoli Piceno. La donna ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2000, classificandosi al quarto posto a Miss Italia. In quell’occasione viene notata e messa sotto contratto da Lele Mora, potente agente dei vip. Inizia a lavorare in televisione nella stagione 2004-2005 come valletta di Dribbling, mentre l’anno successivo è inviata de La vita in diretta. Nel 2008 fa il suo debutto al cinema nel film No problem di Vincenzo Salemme. Nella sua carriera ci sono anche tanti reality show, come L’Isola dei Famosi e adesso anche il Grande Fratello Vip.

GF VIP 5, Cecilia Capriotti in abito da sposa

La Capriotti è una delle nuove concorrenti della quinta edizione del GF VIP. La showgirl ieri sera ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. La modella ha portato con sé tutto il suo charme e ovviamente la sua bellezza. La Capriotti con il suo lungo abito ha rubato subito l’attenzione dei telespettatori e del conduttore Alfonso Signorini, che le ha chiesto di volteggiare per mostrare le trasparenze.

Non tutti sanno, però, che quello indossato da Cecilia Capriotti durante la diretta del GF VIP 5 è un abito da sposa. La veste, infatti, è stata prodotta da una nota azienda che lavora soprattutto abiti da sposa. Non sappiamo quale sia il prezzo dell’abito, ma, trattandosi di un vero e proprio abito da sposa, il costo sarà sicuramente elevatissimo. In ogni caso, la Capriotti è apparsa veramente bella e l’abito le calzava a pennello. Siamo sicuri che nelle prossime puntate del reality show la showgirl darà spettacolo con i suoi outfit.