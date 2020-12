Tutto pronto per la notte di Capodanno nella Casa del GF VIP? E’ arrivata una clamorosa notizia che fa esplodere di gioia i fan…sentite chi sarà il super ospite!

Il Grande Fratello VIP ormai è entrato in tutte le case degli italiani. Il programma ha deciso di prolungare la messa in onda fino al 2021: proprio per questo motivo sono entrati nuovi concorrenti, il gioco si fa sempre più duro invece per chi è entrato in Casa ad inizio reality. Si avvicinano le festività natalizie ed anche in quei giorni i Vipponi scelti per questa edizione porteranno intrattenimento e divertimento soprattutto nelle Case degli italiani. La sera del 31 dicembre il GF VIP sarà in diretta: i concorrenti faranno il countdown insieme al pubblico di Canale 5. Si avvicina dunque una super serata che vedrà anche degli ospiti davvero incredibili…E’ arrivata una notizia che riguarda questi ultimi: sentite di che si tratta!

GF VIP, super ospite per la Notte di Capodanno: entrerà nella Casa proprio lei

Il GF VIP attende con ansia la notte di Capodanno: i Vipponi scelti per questa edizione faranno il coundown verso il 2021 in diretta televisiva con il pubblico di Canale 5. Per la serata a quanto pare è attesa una super ospite: la notizia arriva soltanto adesso, e la riporta il portale di Trash Italiano. Quest’ultimo rivela che a CasaChi si è parlato di un ingresso incredibile nella Casa più spiata d’Italia per la notte di Capodanno. Parliamo di Elettra Lamborghini, la quale dovrà esibirsi per i concorrenti del GF VIP e per i telespettatori. Consegnerà panettoni e pandori a colpi di twerk? Non vediamo l’ora di vedere la super Elettra, la Twerking Queen italiana, che riesce a portare allegria e divertimento ovunque si trova!