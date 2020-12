Notte agitata per Tommaso Zorzi: il concorrente pilastro di questa edizione vorrebbe abbandonare la Casa del GF Vip, ecco perché.

Oltre alla squalifica di Filippo Nardi, a tenere banco durante la puntata di ieri sera del GF Vip è stata la nomination di difficile comprensione fatta da Tommaso Zorzi a Stefania Orlando nella puntata precedente. Per la conduttrice romana si è trattato di una vera doccia fredda dal momento che tra lei e l’influencer milanese c’è sempre stato un ottimo rapporto, se non il più forte tra quelli instaurati quest’anno al famoso reality. Né dentro né fuori la Casa di Cinecittà questa mossa è stata compresa fino in fondo e le reazioni sui social sono state davvero forti. I due erano riusciti anche a chiarire, ma la spiegazione di Zorzi non aveva convinto fino in fondo molte persone, a cominciare proprio dalla Orlando. Nel corso della puntata di ieri sera Signorini ha ripreso l’argomento ed ha mostrato a Tommaso i tweet di qualcuno che lui conosce molto bene e che, a quanto pare, l’avrebbero messo seriamente in crisi.

Tommaso Zorzi vuole abbandonare: “Non ne posso più”

In verità sono due le persone che con i loro commenti e tweet hanno messo in crisi il concorrente 25enne. Innanzitutto, il suo agente aveva pubblicato una storia sul profilo di Zorzi con la foto del chiarimento con Stefania e con la frase “Capirai mai che l’unica cosa che devi abbandonare è l’ansia di essere abbandonato?”. Uno dei tweet di sua sorella Gaia, invece, recitava così: “Entrerei in Casa solo per metterlo in nomination”. Sarebbero state queste parole a far sprofondare Tommaso in una crisi profonda durante il post puntata: il ragazzo, attorniato dalla metà dei coinquilini che cercavano di fargli cambiare idea, ha dichiarato di voler lasciare il gioco. “Non ne posso più…sto facendo la valigia…Ho visto i tweet di mia sorella e del mio agente, sono stati un chiaro segnale…Lei mi stava mettendo in guardia, fidatevi. Per fare quei tweet significa che anche lei ha capito…Il mio agente se fa un post sul mio profilo c’è un motivo. Ho deciso, vado via. Era come se il mio agente avesse detto ‘torna a casa’”. Le parole inaspettate di Zorzi hanno scioccato i coinquilini che lo stavano ascoltando, la stessa Sonia Lorenzini, con la quale non c’era molto feeling per dei battibecchi accaduti fuori dal GF Vip, ha cercato di fargli capire che andarsene sarebbe un grande errore visto il successo che sta riscuotendo.

Che ne dite? Cosa pensate che accadrà?

