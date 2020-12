GF Vip, Filippo Nardi: è successo subito dopo la squalifica dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova, accesissima, puntata del Grande Fratello Vip 5. Una puntata che è iniziata in maniera decisamente turbolenta: gli autori, infatti, sono stati costretti a prendere un provvedimento disciplinare nei confronti di Filippo Nardi. A causa di ripetute frasi spiacevoli nei confronti delle donne, e, in particolare, di Maria Teresa Ruta, Filippo Nardi è stato squalificato dal reality di Canale 5. Una decisione forte, ma inevitabile, come ha spiegato Alfonso Signorini in diretta. Qualche ora fa, l’ex concorrente è tornato sui social ed ha pubblicato un messaggio nelle sue stories. Leggiamolo insieme.

GF Vip, Filippo Nardi torna sui social dopo la squalifica: il messaggio apparso sui social

Anche la seconda esperienza di Filippo Nardi al Grande Fratello non si è rivelata fortunata. Dopo la sfuriata della “sigarette”, avvenuta nel GF del 2001, arriva la squalifica, nel GF Vip del 2021. Le frasi rivolte a varie concorrenti della casa sono state considerate inaccettabili dagli autori della trasmissione, che hanno deciso di allontanare definitivamente Filippo dalla casa. Una decisione che ha spiazzato i vip in casa e lo stesso Filippo, che non si aspettava un epilogo del genere. E, qualche ora fa, l’ex gieffino è tornato in possesso dei suoi canali social ed ha commentato l’episodio nelle sue stories. Ecco cosa ha scritto:

Attraverso le sue stories di Instagram, Filippo Nardi rinnova le scuse e ammette di aver esagerato. Un’avventura durata quindi solo pochi giorni per Filippo, ma, per un concorrente che va via, ben quattro nuovi fanno il loro ingresso in casa. Durante la diretta di ieri, infatti, sono entrati in casa ben 4 new entry: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito e Andrea Zenga. Quattro nuovi concorrenti, pronti a stravolgere le dinamiche nella casa! E voi, state seguendo questa edizione del GF Vip? Chi sono i vostri vipponi preferiti?