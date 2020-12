Bellissimo annuncio di una protagonista del Grande Fratello, reality show di Canale 5: “Mi sposo”, ecco di chi si tratta

Il Grande Fratello è un reality show trasmesso in Italia su Canale 5 dal 14 settembre 2000. Il programma è basato sul format olandese Big Brother. I protagonisti del reality condividono la vita quotidiana nella stessa casa spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere. Il titolo s’ispira all’omonimo personaggio del romanzo 1984 di George Orwell. La trasmissione ha avuto un gran successo nel nostro paese, tanto che risulta essere il reality show più longevo della televisione italiana. Dal 2016 va in onda anche il format dedicato ai personaggi famosi.

Grande Fratello, splendido annuncio

Una ex protagonista del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5, ha emozionato i fan con uno splendido annuncio. Stiamo parlando di Mary Falconieri, concorrente nella quattordicesima edizione del GF. La ragazza, intervistata da Novella 2000, ha raccontato: “Sono felice. Non vedo l’ora che arrivi quel momento. Stiamo organizzando tutto alla perfezione. Ci sposeremo l’8 luglio nella Cattedrale di Nardò, dove sono nata“. Una bellissima notizia per i suoi fan e soprattutto per tutti i fan del reality show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Falconieri (@maryfalconieri)

L’ex concorrente del Grande Fratello nella casa più spiata d’Italia iniziò una relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini. La loro storia, lontana dalle telecamere, durò molto poco. Oggi il cuore di Mary batte per Giuseppe Schiavello, che presto diventerà suo marito. Mary dice che è un ragazzo dolcissimo: “Ho avuto la proposta di matrimonio il 20 agosto. È stato bellissimo, è successo in Salento, in una location strepitosa. Lui è di un romanticismo fuori dal comune“. Non possiamo che fare gli auguri alla bellissima Mary e augurarle un futuro roseo insieme al suo fidanzato, e presto marito, Giuseppe.