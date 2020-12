Lorella Cuccarini, spunta il drammatico retroscena del suo passato: la famosissima ballerina l’ha confessato in televisione.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Lorella Cuccarini. Attualmente una delle tre professoresse di ballo di Amici 2020, la bellissima romana decanta alle spalle di una carriera davvero incredibile. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, lo sappiamo benissimo, è avvenuto tanti anni fa. Pensate, era davvero giovanissima. Eppure, da quel momento, ha spiccato letteralmente il volo. Cantante, ballerina, attrice e conduttrice: insomma, un’artista a trecentosessanta gradi. C’è da dire, però, che, se dal punto di vista professionale, la Cuccarini ha avuto una vita davvero perfetta, dal punto di vista personale, invece, non è stato affatto così. Certo, attualmente è felicemente sposata con Silvio Testi da quasi trent’anni. Ed è mamma di quattro splendidi ed adorabili figli. Eppure, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a ‘Vieni da Me’, nel suo passato c’è un retroscena davvero drammatico. Certo, in tutte le sue apparizioni televisivi, siamo abituati a vederla solare e sorridente. Quindi, non sapevamo affatto cosa si nascondesse nel suo passato. Eppure, anche la bellissima Lorella, come un po’ tutti noi, non ha attraverso un periodo molto facile. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Lorella Cuccarini, il drammatico retroscena del passato: la rivelazione da brividi

Nel corso di una sua intervista a ‘Vieni da Me’, datata 25 Febbraio 2019, la bellissima Lorella Cuccarini si è ampiamente raccontata e svelata a Caterina Balivo. In quest’occasione, infatti, non soltanto l’attuale professoressa di ballo di Amici 2020 ha parlato della sua immensa carriera, dei suoi esordi e della sua famiglia. Ma non ha potuto fare nemmeno a meno di parlare di un drammatico retroscena del suo passato. Sappiamo benissimo e, tra l’altro, l’abbiamo anche detto precedentemente che la sua carriera nel mondo dello spettacolo come ballerina è iniziata tantissimi anni fa. Ecco, ma sapete chi è sempre stata una sua accanita sostenitrice? Beh, la risposta è abbastanza scontata, avete ragione. Stiamo parlando di sua mamma. La donna, che all’epoca era una sarta, ha sempre sostenuto e creduto nelle potenzialità di sua figlia. Il padre, invece? Beh, riguarda proprio questo il drammatico retroscena di cui vi parlavamo poco fa. Come raccontato dalla diretta interessata alla padrona di casa di ‘Vieni da Me’, la bellissima Lorellla Cuccarini è cresciuta senza un padre. I suoi genitori, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che si siano lasciati quando Lorella era davvero piccolissima. E che, quindi, lei sia cresciuta senza un padre. ‘È andato via di casa quando io avevo nove anni’, ha iniziato a dire. Per poi concludere: ‘Mio padre non era un grande frequentatore della famiglia’.

Insomma, un retroscena davvero drammatico. Anche perché, diciamoci la verità, crescere senza una figura paterna non è assolutamente una cosa da poco.